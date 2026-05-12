HYBEオーディション『WORLD SCOUT』“たった1人”の合格者決定 “シンデレラストーリー”に反響
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の最終回#12が、きょう12日にABEMAで配信され、合格者1人が発表された。KATSEYEが誕生した『The Debut: Dream Academy』の参加者・エミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）とともに全米デビューする。
【写真】アメリカ合宿参加が決定！『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』候補生4人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
最終回では、約1年間にわたるオーディションの集大成となる最終審査で、最終候補生となったAYANAと咲来（SAKURA）の2人が、約200人の観客を前にラストパフォーマンスを披露。未経験から急成長を遂げた若き挑戦者・咲来（SAKURA）と、約10年のキャリアを持つ実力派・AYANAという、全く異なる魅力を持つ2人が、“世界で活躍する1人”の座をかけて最後のステージに挑んだ。
その結果、合格者は、咲来（SAKURA）に決定。視聴者からは“シンデレラストーリー”に「ええええええええ」「おめでとう」「すごい」「スター性すごい…」「おめでとうシンデレラガールすぎる」といった反響が寄せられている。
既存メンバー3人（エミリー、レキシー、サマラ）と咲来（SAKURA）の4人で結成される新グローバルガールズグループの名前が「SAINT SATINE（セイント・サティン）」であることも発表された。
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
最終回では、約1年間にわたるオーディションの集大成となる最終審査で、最終候補生となったAYANAと咲来（SAKURA）の2人が、約200人の観客を前にラストパフォーマンスを披露。未経験から急成長を遂げた若き挑戦者・咲来（SAKURA）と、約10年のキャリアを持つ実力派・AYANAという、全く異なる魅力を持つ2人が、“世界で活躍する1人”の座をかけて最後のステージに挑んだ。
その結果、合格者は、咲来（SAKURA）に決定。視聴者からは“シンデレラストーリー”に「ええええええええ」「おめでとう」「すごい」「スター性すごい…」「おめでとうシンデレラガールすぎる」といった反響が寄せられている。
既存メンバー3人（エミリー、レキシー、サマラ）と咲来（SAKURA）の4人で結成される新グローバルガールズグループの名前が「SAINT SATINE（セイント・サティン）」であることも発表された。