Ｊリーグは１２日、都内で会見を開き、６月１３日に開催される「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」の投票結果を発表した。ファン・サポーターによる１２７４万５３１９票の投票で全６０クラブから９４名が選出された。今回の投票に加え、百年構想リーグの各地域ランドのベストイレブン、Ｊリーグ推薦選手を含め、５月下旬に全選手が決定する。

会見にはファン・サポーター投票で選ばれたＧＫ西川周作（浦和）、ＤＦ古賀太陽（柏）、ＤＦ荒木隼人（広島）、ＭＦ田中パウロ淳一（栃木Ｃ）、ＭＦ藤原奏哉（新潟）、ＭＦ泉柊椰（とうや、大宮）、ＧＫ泉森涼太（鳥栖）、ＭＦ西沢健太（鳥栖）が登場。ゲストとして、元日本代表ＦＷ中山雅史さん（５８）と、同ＦＷ永島昭浩さん（６２）が出席し、盛り上げた。

２００９年以来、１７年ぶりの開催となる夢の舞台。２００５、０６に続き、３度目の選出となった西川周作（Ｊ１ 東）は「（当時は）テレビの中の選手がたくさんいて緊張したことを覚えている」とルーキー時代を振り返り、「Ｊリーグを盛り上げる意味でも、この大会は価値があると理解している。日本サッカーを勢いづけないといけない。ＦＫの練習しとかないと」と、大会に向けて“奇策”をほのめかした。

憧れの選手である元日本代表ＦＷ三浦知良も、Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―ＢのＦＷとして選出された。西川は「どうにか写真を取れないかな」と笑い、「決勝で当たればいいですね。少年時代の気持ちが蘇ってくる」と“キング”との対戦に目を輝かせた。