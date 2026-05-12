アイドルグループ「私立恵比寿中学」の真山りか(29)が7日、7月22日に自身2作目の写真集を発売することを発表した。



【写真】20代最後に“初解禁”！大胆姿を披露した真山りか

真山は2009年に私立恵比寿中学のオリジナルメンバーとしてデビュー。現在まで残っているオリジナルメンバーのは真山のみ。2019年にはファースト写真集「麗花」を発売している。



写真集の舞台は微笑みの国・タイ。真山自身“初解禁”となる水着やランジェリーカットなど、今まで見せたことのないドキッとするシーンも収録されている。先行カットでは、海をバックにした水着カットが公開された。



水着撮影について、「今回、初めての水着に挑戦しました。じつは水色の水着は最初の撮影で、その後の撮影のことも考えて海には入る想定ではなかったのですが、あまりにも海が好きすぎて気がつけば……（笑）。大はしゃぎで楽しかったです」とコメント。見所については「これまでの真山りかを感じてもらえるようなアイドルである私と、これからを感じていただけるような柔軟さをもった等身大の姿を見ていただきたいです。お楽しみに！」とアピールした。



（よろず～ニュース編集部）