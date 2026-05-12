女優の大竹しのぶ（68）が12日までに自身のインスタグラムを更新。子役の泉谷星奈（8）が主演ミュージカルを観劇してくれたことを報告し、再会2ショットを公開した。

「ドラマ『海のはじまり』で私の孫役だった星奈ちゃんが観に来てくれました」と報告し、楽屋前で寄り添う2ショット写真を披露。「嬉しくて嬉しくて、しばらくの間、二人で色んなお話しをしました。星奈ちゃんは変わらず可愛くて楽しくて、面白い。話は尽きません」と会話が弾んだことを明かした。

2人は24年放送のフジテレビ月9ドラマ「海のはじまり」で共演。大竹の孫を泉谷が演じた。「可愛いお手紙も。字が前よりもしっかりしていて。そうかあ、あれから二年が経つんだぁ」としみじみ。

「二人でカナダにいる蓮くんに応援の動画を送ったけれど、その時も星奈ちゃんは前と変わらず嬉しそうにキャッキャと笑って言葉になりません。本当に可愛い。本当にいい子です」と同ドラマで共演した「Snow Man」の目黒蓮に動画を送ったことも明かした。

フォロワーからは「懐かしい」「もう2年も経ったんですね」「星奈ちゃん、背が伸びましたね」「お姉さんになったね星奈ちゃん」「本当の孫娘って感じです」「目黒蓮くんに応援動画をありがとうございます」「目黒くんが目を細めて笑ってる顔が目に浮かびます」などの声が寄せられた。