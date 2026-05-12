プロ野球のファーム・リーグは12日、東、中地区と交流戦の計5試合が行われた。

東地区のヤクルトはロッテ戦（戸田）で毎回の14安打を放ち3―1。先発・小川が6回2安打1失点で3番手・大道が2回を1安打2奪三振無失点で1勝目（2セーブ）を挙げた。ドラフト1位・松下（法大）が3安打1打点、北村が3安打。ロッテ先発・吉川は3回5安打4奪三振で1失点。池田が2安打1打点をマーク。

楽天は日本ハム戦（鎌ケ谷）に7―5。先発の育成選手・松田が4回5安打2失点で、3番手・中込が1回無安打無失点で1勝目（1敗）を挙げた。吉納が3回に1号3ラン、ボイトが3安打3打点、ドラフト7位・阪上（近大）が2安打1打点。日本ハムは先発・古林睿煬が6回11安打6奪三振7失点で1敗目。マルティネスが5回の2号ソロなど3安打2打点、柴田が3安打1打点をマークした。

中地区の巨人はDeNA戦（ジャイアンツタウン）に1―0で完封勝利。先発・又木が5階5安打無失点で無傷の3勝目。萩尾が2安打。DeNA先発のドラフト4位・片山（Honda）は5回2/3を4安打7奪三振1失点（自責0）ながら1敗目（3勝）を喫した。東妻が3安打、加藤が2安打。

西武はハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に3―1。先発・杉山が9回117球を投げて4安打1失点の完投で4勝目（1敗）を挙げた。佐藤太が2安打。ハヤテ先発・佐藤宏は6回3安打1失点で地区ワーストの6敗目（1勝）。野口が2安打を放った。

オイシックスは中日との交流戦（ナゴヤ）に5―4で逆転勝ち。先発・笠原が5回1/3を9安打4失点で、3番手・又吉が1回3安打2奪三振無失点で1勝目を挙げた。大川が2安打。中日先発・三浦は6回6安打3失点で、3番手・根尾が1回2安打2失点で1敗目。ロドリゲスが3安打1打点、石川昂が3安打を放った。