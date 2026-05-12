　5月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは351銘柄。東証終値比で上昇は157銘柄、下落は164銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は92銘柄。うち値上がりが35銘柄、値下がりは48銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3936>　ＧＷ　　　　　　　203.6　 +47.6（ +30.5%）
2位 <1945>　東京エネシス　　 2519.9　+496.9（ +24.6%）
3位 <2483>　翻訳センター　　　 2193　　+400（ +22.3%）
4位 <3628>　データＨＲ　　　　　600　　+100（ +20.0%）
5位 <3744>　サイオス　　　　　　633　　+100（ +18.8%）
6位 <8283>　ＰＡＬＴＡＣ　　　 6345　 +1000（ +18.7%）
7位 <7927>　ムトー精工　　　　 2270　　+353（ +18.4%）
8位 <4419>　フィナＨＤ　　　　 1470　　+215（ +17.1%）
9位 <3907>　シリコンスタ　　　　720　　+100（ +16.1%）
10位 <6335>　東京機　　　　　　　600　　 +80（ +15.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2459>　アウン　　　　　　　138　　 -68（ -33.0%）
2位 <6862>　ミナトＨＤ　　　　 2930　　-700（ -19.3%）
3位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 3066.5　-693.5（ -18.4%）
4位 <6402>　兼松エンジ　　　　 1538　　-265（ -14.7%）
5位 <6728>　アルバック　　　　 9700　 -1620（ -14.3%）
6位 <6797>　名古屋電機　　　　 1081　　-178（ -14.1%）
7位 <7220>　武蔵精密　　　　　 4500　　-710（ -13.6%）
8位 <6644>　大崎電　　　　　　 1870　　-278（ -12.9%）
9位 <8219>　青山商　　　　　　　678　　 -94（ -12.2%）
10位 <5715>　古河機金　　　　　 3710　　-505（ -12.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　502　 +66.9（ +15.4%）
2位 <4911>　資生堂　　　　　　 3500　+196.0（　+5.9%）
3位 <7733>　オリンパス　　　　 1620　 +79.5（　+5.2%）
4位 <6367>　ダイキン　　　　　25161　 +1051（　+4.4%）
5位 <5801>　古河電　　　　　　52220　 +1790（　+3.5%）
6位 <7004>　カナデビア　　　　 1307　　 +39（　+3.1%）
7位 <5019>　出光興産　　　　　 1430　 +36.0（　+2.6%）
8位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2572　 +42.5（　+1.7%）
9位 <4452>　花王　　　　　　　 5898　　 +89（　+1.5%）
10位 <5802>　住友電　　　　　　11795　　+145（　+1.2%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 3066.5　-693.5（ -18.4%）
2位 <6963>　ローム　　　　　　 3605　　-362（　-9.1%）
3位 <6471>　日精工　　　　　　 1300　 -79.0（　-5.7%）
4位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2516　-145.0（　-5.4%）
5位 <6753>　シャープ　　　　　　561　 -31.8（　-5.4%）
6位 <4507>　塩野義　　　　　　 3002　-169.0（　-5.3%）
7位 <6479>　ミネベア　　　　　 3390　-176.0（　-4.9%）
8位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 3300　-105.0（　-3.1%）
9位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1580　 -18.5（　-1.2%）
10位 <7012>　川重　　　　　　　 3360　 -31.0（　-0.9%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース