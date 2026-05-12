[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇157銘柄・下落164銘柄（東証終値比）
5月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは351銘柄。東証終値比で上昇は157銘柄、下落は164銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は92銘柄。うち値上がりが35銘柄、値下がりは48銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3936> ＧＷ 203.6 +47.6（ +30.5%）
2位 <1945> 東京エネシス 2519.9 +496.9（ +24.6%）
3位 <2483> 翻訳センター 2193 +400（ +22.3%）
4位 <3628> データＨＲ 600 +100（ +20.0%）
5位 <3744> サイオス 633 +100（ +18.8%）
6位 <8283> ＰＡＬＴＡＣ 6345 +1000（ +18.7%）
7位 <7927> ムトー精工 2270 +353（ +18.4%）
8位 <4419> フィナＨＤ 1470 +215（ +17.1%）
9位 <3907> シリコンスタ 720 +100（ +16.1%）
10位 <6335> 東京機 600 +80（ +15.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2459> アウン 138 -68（ -33.0%）
2位 <6862> ミナトＨＤ 2930 -700（ -19.3%）
3位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3066.5 -693.5（ -18.4%）
4位 <6402> 兼松エンジ 1538 -265（ -14.7%）
5位 <6728> アルバック 9700 -1620（ -14.3%）
6位 <6797> 名古屋電機 1081 -178（ -14.1%）
7位 <7220> 武蔵精密 4500 -710（ -13.6%）
8位 <6644> 大崎電 1870 -278（ -12.9%）
9位 <8219> 青山商 678 -94（ -12.2%）
10位 <5715> 古河機金 3710 -505（ -12.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6472> ＮＴＮ 502 +66.9（ +15.4%）
2位 <4911> 資生堂 3500 +196.0（ +5.9%）
3位 <7733> オリンパス 1620 +79.5（ +5.2%）
4位 <6367> ダイキン 25161 +1051（ +4.4%）
5位 <5801> 古河電 52220 +1790（ +3.5%）
6位 <7004> カナデビア 1307 +39（ +3.1%）
7位 <5019> 出光興産 1430 +36.0（ +2.6%）
8位 <9433> ＫＤＤＩ 2572 +42.5（ +1.7%）
9位 <4452> 花王 5898 +89（ +1.5%）
10位 <5802> 住友電 11795 +145（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3066.5 -693.5（ -18.4%）
2位 <6963> ローム 3605 -362（ -9.1%）
3位 <6471> 日精工 1300 -79.0（ -5.7%）
4位 <2432> ディーエヌエ 2516 -145.0（ -5.4%）
5位 <6753> シャープ 561 -31.8（ -5.4%）
6位 <4507> 塩野義 3002 -169.0（ -5.3%）
7位 <6479> ミネベア 3390 -176.0（ -4.9%）
8位 <6752> パナＨＤ 3300 -105.0（ -3.1%）
9位 <7186> 横浜ＦＧ 1580 -18.5（ -1.2%）
10位 <7012> 川重 3360 -31.0（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3936> ＧＷ 203.6 +47.6（ +30.5%）
2位 <1945> 東京エネシス 2519.9 +496.9（ +24.6%）
3位 <2483> 翻訳センター 2193 +400（ +22.3%）
4位 <3628> データＨＲ 600 +100（ +20.0%）
5位 <3744> サイオス 633 +100（ +18.8%）
6位 <8283> ＰＡＬＴＡＣ 6345 +1000（ +18.7%）
7位 <7927> ムトー精工 2270 +353（ +18.4%）
8位 <4419> フィナＨＤ 1470 +215（ +17.1%）
9位 <3907> シリコンスタ 720 +100（ +16.1%）
10位 <6335> 東京機 600 +80（ +15.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2459> アウン 138 -68（ -33.0%）
2位 <6862> ミナトＨＤ 2930 -700（ -19.3%）
3位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3066.5 -693.5（ -18.4%）
4位 <6402> 兼松エンジ 1538 -265（ -14.7%）
5位 <6728> アルバック 9700 -1620（ -14.3%）
6位 <6797> 名古屋電機 1081 -178（ -14.1%）
7位 <7220> 武蔵精密 4500 -710（ -13.6%）
8位 <6644> 大崎電 1870 -278（ -12.9%）
9位 <8219> 青山商 678 -94（ -12.2%）
10位 <5715> 古河機金 3710 -505（ -12.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6472> ＮＴＮ 502 +66.9（ +15.4%）
2位 <4911> 資生堂 3500 +196.0（ +5.9%）
3位 <7733> オリンパス 1620 +79.5（ +5.2%）
4位 <6367> ダイキン 25161 +1051（ +4.4%）
5位 <5801> 古河電 52220 +1790（ +3.5%）
6位 <7004> カナデビア 1307 +39（ +3.1%）
7位 <5019> 出光興産 1430 +36.0（ +2.6%）
8位 <9433> ＫＤＤＩ 2572 +42.5（ +1.7%）
9位 <4452> 花王 5898 +89（ +1.5%）
10位 <5802> 住友電 11795 +145（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3066.5 -693.5（ -18.4%）
2位 <6963> ローム 3605 -362（ -9.1%）
3位 <6471> 日精工 1300 -79.0（ -5.7%）
4位 <2432> ディーエヌエ 2516 -145.0（ -5.4%）
5位 <6753> シャープ 561 -31.8（ -5.4%）
6位 <4507> 塩野義 3002 -169.0（ -5.3%）
7位 <6479> ミネベア 3390 -176.0（ -4.9%）
8位 <6752> パナＨＤ 3300 -105.0（ -3.1%）
9位 <7186> 横浜ＦＧ 1580 -18.5（ -1.2%）
10位 <7012> 川重 3360 -31.0（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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