辻ちゃん長女・希空（のあ）“売り物級”手作りドバイチョコ餅公開「レベル高い」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が5月12日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りしたドバイチョコ餅を公開し、注目を集めている。
【写真】辻ちゃん18歳長女「見た目がおしゃれ」“売り物級”手作りドバイチョコ餅
希空は「希空’sキッチンwith親友ちゃん」と文字を入れて、モザイクで顔を隠した親友と共にドバイチョコ餅を食べている様子を公開。「ちょっと流行りに乗り遅れた気がするけど ドバイチョコもち作ってみたから見て」とつづり、自身のYouTubeチャンネルにて調理動画を配信していることを報告した。
「美味しすぎた、絶対また作る」と、満足そうに感想を記した希空。続く投稿ではココアパウダーがたっぷりまぶされたドバイチョコ餅が3つ並んだ様子を披露している。
この投稿には「美味しそう」「手作りレベル高い」「食べてみたい」「売り物みたい」「見た目がおしゃれ」「真似したい」「また作ってほしい」「やってみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん18歳長女「見た目がおしゃれ」“売り物級”手作りドバイチョコ餅
◆希空、手作りドバイチョコ餅公開
希空は「希空’sキッチンwith親友ちゃん」と文字を入れて、モザイクで顔を隠した親友と共にドバイチョコ餅を食べている様子を公開。「ちょっと流行りに乗り遅れた気がするけど ドバイチョコもち作ってみたから見て」とつづり、自身のYouTubeチャンネルにて調理動画を配信していることを報告した。
◆希空の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「手作りレベル高い」「食べてみたい」「売り物みたい」「見た目がおしゃれ」「真似したい」「また作ってほしい」「やってみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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