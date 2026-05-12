Image: Sarry's Club

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

焚き火の傍ら、ポケットから取り出した1枚で、栓を抜き焚き火の準備を整える。そんなキャンプシーンを想像してみてください。

重さ89g、ほぼクレカサイズで20種類以上の機能を持つ「20 in 1 マルチツールカード」は、荷物を減らしつつも対応力を高めたい人へ向けた、実用本位の1枚です。

1枚に収まった20種類以上の機能

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「20 in 1 マルチツールカード」の機能リストは、4種類のドライバーをはじめ、六角スパナ4サイズ（M7/M8/M10/M13）、四角スパナM13、オープンレンチ2種、ヘックスレンチと続きます。

切断系はナイフ（刃長3.3cm）、ノコギリ（刃長1.7cm）、ニッパーを搭載。測定・補助系では分度器、定規、ネイルリムーバー、栓抜き、カラビナまで収録しています。合計20種類以上--ポケットで管理できる工具に、工具箱かのような機能数が備わっているのは驚きです。

キャンプから日常まで広がる活用場面

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「20 in 1 マルチツールカード」が想定する場面は実に幅広いです。キャンプ場では、薪の下処理・テント設営などが1枚でこなせます。ナイフやノコギリを搭載しているので、ロープや枝、細い木材も切断可能。DIYの場面では、ドライバーでネジを締め、レンチでボルト・ナットの締め付けにも対応します。

オフィスの引き出しに入れておけば、定規で長さを測るなど、工具箱を出すほどでもないけれど何かしたい瞬間にも応えてくれます。

ほぼクレカサイズ、89gの携帯設計

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この「どこにでも馴染む」設計こそ、「20 in 1 マルチツールカード」最大の特長。サイズ9×3.5×1.2cm、重量89g。厚さ約1cmだから、ポーチにも、キャンプバッグの隙間にもすっぽり収まります。

従来の工具セットはケースを必要とし、かさばって重いのが現場への持ち込みを諦めさせてきた原因でした。「20 in 1 マルチツールカード」はその問題をサイズで解決。胸ポケットに入る工具があれば、荷物の重さで妥協する必要はもうありません。

高強度ステンレス鋼が担保する、ギミックではない実用性

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小さく軽いことへの懸念があるとすれば、それは強度かもしれません。「20 in 1 マルチツールカード」は高強度ステンレス鋼（2CR13）とアルミニウムを採用し、耐食性と精密加工によって実用に耐える設計を実現しています（※メーカー設計基準に基づく）。

締め付け・切断・計測、それぞれの用途に応じたサイズと強度を確保。「本当に使えるのか」という問いに、素材の選択で答えています。ひとつひとつが、ギミックではなく実用ベースで設計された機能であることが、ポケットの中のカードを工具として成立させているポイントなんです。

カードサイズの工具セットについて興味のある方は、詳細情報を以下よりチェック。キャンプや日常の不便をサッと解消してみてはいかがでしょう。

※正当な理由なく刃物を携帯する行為は銃砲刀剣類所持等取締法および軽犯罪法により禁止されています。使用目的に応じた携帯をお守りください。

※18歳未満の方は本プロジェクトを支援することはできません。

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Source: machi-ya