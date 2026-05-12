1児の母・宮崎宣子、2歳の息子に作った“頑張ったけど80点”の弁当披露「顔付きおにぎり凝っててすごい」「愛情こもってるのが分かる」
【モデルプレス＝2026/05/12】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のための弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「顔付きおにぎり凝っててすごい」“頑張ったけど80点”の2歳息子弁当
宮崎は「昨日のお弁当。頑張ったけど、80点」とつづり、息子のために作った弁当の写真を投稿。切り抜いた海苔で作った目や鼻がついた小さいおにぎりや、鮭、ブロッコリー、唐揚げ、ハンバーグ、かぼちゃと豆、かまぼこなどがたっぷりと詰められた弁当を披露した。
宮粼は「唐揚げとおにぎりちょい残し。◆多かったかな」（※◆は正式にはおにぎりの絵文字）と続け、反省点を記している。
この投稿には「100点満点じゃん」「可愛くて美味しそう」「栄養バランスバッチリ」「愛情こもってるのが分かる」「顔付きおにぎり凝っててすごい」といった反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「顔付きおにぎり凝っててすごい」“頑張ったけど80点”の2歳息子弁当
◆宮崎宣子、2歳息子の弁当披露
宮崎は「昨日のお弁当。頑張ったけど、80点」とつづり、息子のために作った弁当の写真を投稿。切り抜いた海苔で作った目や鼻がついた小さいおにぎりや、鮭、ブロッコリー、唐揚げ、ハンバーグ、かぼちゃと豆、かまぼこなどがたっぷりと詰められた弁当を披露した。
◆宮崎宣子の投稿が話題
この投稿には「100点満点じゃん」「可愛くて美味しそう」「栄養バランスバッチリ」「愛情こもってるのが分かる」「顔付きおにぎり凝っててすごい」といった反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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