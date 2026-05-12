金曜夜10時から放送している岡田将生さん主演のTBSドラマ『田鎖ブラザーズ』。

【写真】年の差バディ

本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法では裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。

岡田将生さん演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太さん演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う物語です。

そんな『田鎖ブラザーズ』に出演する個性豊かなキャストを紹介します。

場を和ませるお茶目な一面も…

青委警察署刑事課強行犯係の巡査・石坂直樹… 宮近海斗さん

真たちの背中を追い、泥臭い現場仕事にも奔走する。

緊迫した空気が漂う捜査の最前線にあっても場を和ませるお茶目な一面を併せ持ち、殺伐としがちなチームを明るく照らすムードメーカーだ。

フレッシュなエネルギーを放つ宮近さんが、日々過酷な捜査を行う強行犯係にどのような息吹を吹き込むのか期待が高まる。

宮近海斗さんコメント

初めて台本を読んだときに、１話２話だけでは満足できないくらいワクワクが止まらず、次が気になるような作品で、素直に「これを映像で見てみたい」と感じる脚本でした。

私が演じる石坂は、若さゆえの“軽さ”や“おとぼけ感”があるキャラクターです。

ショックな出来事やシリアスなシーンが多い物語なので、自分の役が登場する時は、良い意味で少し違った温度感で作品のアクセントになればいいなと思っています。

刑事役は２度目なので、これまでの経験を活かして演じています。ぜひ全話見てください！（笑）