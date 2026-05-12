原英莉花が1000万円獲得 今季2勝目のティティクルは大台1億超え【米国女子賞金ランキング】
米国女子ツアー「みずほアメリカズ・オープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】初々しい…原英莉花のJK時代を発掘
今大会でシーズン2勝目を挙げたジーノ・ティティクル（米国）が賞金48万7500ドル（約7660万円）を獲得。今季通算を94万2270ドル（約1億4800万円）として、18位から5位に浮上した。日本勢最上位の9位タイに入った原英莉花は6万8146ドル（約1070万円）を加算。15人抜きとなる34位にジャンプアップした。山下美夢有は日本勢トップの12位。日本勢2番手以下は勝みなみ（16位）、岩井明愛（18位）、岩井千怜（23位）、竹田麗央（29位）と続いている。世界ランク1位のネリー・コルダ（米国）はランキング1位をキープ。今季獲得額は284万3718ドル（約4億4600万円）で、2位のハナ・グリーン（オーストラリア）に約2倍の差をつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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