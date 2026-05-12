Mrs. GREEN APPLE「non-no」表紙登場で圧倒的な存在感光る 原動力になっている言葉とは
【モデルプレス＝2026/05/12】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）が5月20日発売の「non-no」（以下ノンノ／集英社刊）7・8月合併号の特別版表紙に登場。時代を作る3人の圧倒的な存在感が光る表紙と、バンドとして進化を続ける彼らの魅力に迫った16ページの特集が掲載される。
【写真】ミセス大森「美しすぎて心臓止まる」突然の赤髪ビジュ
バンドでは史上初となるMUFGスタジアム（国立競技場）4DAYSを含む、スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を開催中。4月からは3人がMCを務める冠レギュラー番組『テレビ×ミセス』（TBS系）がスタートするなど活躍の場がさらに拡大し、世代を問わず広く・深く支持されているミセス。音楽や歌詞、発信するメッセージで聴く人に力を与えてきたミセスは、どんな言葉を原動力にしてきたのかに迫る。「2026年にフェーズ3に入り、現在はフルアルバムの制作中。今の自分自身のマインドを単語3つで表すなら？」「悩んだ時、迷った時、背中を押してくれる言葉は？」といった質問でじっくり掘り下げていく。さらに今回は、事前に「ノンノ」公式SNSを通じてミセスの3人に相談したい悩みを募集。“面接での緊張の克服方法”、“人を好きになる感情とは？”、“眠れない夜の乗り越え方”といった等身大の悩みに3人が真摯に回答しながら、自身の20歳の頃についても振り返る。
また本特集では、「ノンノ」創刊55周年に寄せてお祝いのメッセージも。「55年という長い時間をかけて作られてきた歴史、そして多くの人への広がりは本当にすごいものだと感じます。そんなノンノとわれわれが交われる瞬間があるとは想像もしていなかったので、記念すべきタイミングでご一緒することができて、とても光栄です。創刊55周年、おめでとうございます！」とコメントを寄せている。なお、通常版、特別版ともに、ミセスの厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。
今号の通常版表紙は乃木坂46の遠藤さくら、井上和、日向坂46の小坂菜緒、横田真悠、久間田琳加、出口夏希が務める。（modelpress編集部）
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◆Mrs. GREEN APPLE、原動力になっている言葉とは
バンドでは史上初となるMUFGスタジアム（国立競技場）4DAYSを含む、スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を開催中。4月からは3人がMCを務める冠レギュラー番組『テレビ×ミセス』（TBS系）がスタートするなど活躍の場がさらに拡大し、世代を問わず広く・深く支持されているミセス。音楽や歌詞、発信するメッセージで聴く人に力を与えてきたミセスは、どんな言葉を原動力にしてきたのかに迫る。「2026年にフェーズ3に入り、現在はフルアルバムの制作中。今の自分自身のマインドを単語3つで表すなら？」「悩んだ時、迷った時、背中を押してくれる言葉は？」といった質問でじっくり掘り下げていく。さらに今回は、事前に「ノンノ」公式SNSを通じてミセスの3人に相談したい悩みを募集。“面接での緊張の克服方法”、“人を好きになる感情とは？”、“眠れない夜の乗り越え方”といった等身大の悩みに3人が真摯に回答しながら、自身の20歳の頃についても振り返る。
◆通常版表紙は乃木坂46遠藤さくら・井上和ら
今号の通常版表紙は乃木坂46の遠藤さくら、井上和、日向坂46の小坂菜緒、横田真悠、久間田琳加、出口夏希が務める。（modelpress編集部）
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