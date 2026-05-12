あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第209回】的中率より回収率ということを常におっしゃっています。当たる予想と勝つ予想は違うものという意味だと理解しています。

ですが、年に1度しか馬券を買えないとしたら、私は当たりやすい馬券を狙うと思います。年間何レースをする前提でじゃいさんの買い方はプラスに転じるのでしょうか。

「G1しか買わない勢」は回収率にこだわって勝てるのか疑問になりましたので、ご教示いただければ幸いです。



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今週はNHKマイルカップ。ロデオドライブが勝利！ アスクイキゴミが2着。結果1番人気と4番人気に？ AI買いっぽいなぁ。本命のエコロアルバは9着。人気よりも凡走するのはダメっすね。春のG1は1番人気がずっと勝ってるし、僕にとっては逆風ですね。ヴィクトリアマイルは果たして？

では質問へ。

的中率より回収率は当たり前のことですが、これがなかなか難しいですよね。的中しなければ回収率もゼロです。しかし、的中を求めすぎると堅くなってガミったり、点数が多くなったりします。そうなるといくら的中率が高くても勝つのは難しいし、大幅プラスは望めません。更に今は発走直前にオッズが大きく動く、今回のようなAI買いも多く見られ、期待値を追うのも難しくなってきてます。

確かに年に一度しか馬券を買わないのでしたら、期待値を求めてもあまり意味はないですね。買うレースが多ければ多いほど期待値を求める買い方が活きてきます。

麻雀に例えてみましょう。プロや実力者と初級者、中級者が対局するとしましょう。麻雀では実力と運が7:3くらいと言われることが多いです。どんなに強い人でも10連勝、20連勝出来るようなものではありません。1回勝負ならプロが素人に負けることも珍しくありません。

ところが、やはり長く打てば打つほど、成績の差は開いていきます。ポーカーでもそうです。ワンハンド勝負ならハンドが強い方が勝つ確率が高いです。しかし、長くやればやるほど実力差は確実に表れます。

パチンコやスロットもそうですね。1000円で20回まわる台と18回まわる台を打ったとして、数万円単位だとデータは収束しませんが、1年間打ち続ければ多くまわる台の方が勝つでしょう。スロットも設定が良い方が勝てるでしょう。



今週のギャンブル格言【長い目で見ろ。長くやればやるほど、確率は収束します。人間関係も長く共にすればするほど、その人の魅力や欠点が露わになってくるでしょう。】





株などの投資に関しても上手な人と下手な人では、長くやればやるほど差は生まれます。競馬も同様で、具体的に何レースやれば収束するというのは言い切れませんが、多くやれば多くやるほど回収率に差が生まれてきます。宝くじやWIN5、トリプル馬単はまた別で、大きいのが1度でも当たれば生涯収支はプラスになったりします。

僕の場合はこれが大きく、ここ10年で1年だけマイナス収支はありましたが、9年はプラス収支になっています。ただ、税金を支払うとマイナスになる年も数年あるので、なんとももどかしいですが。ちょうど先週税金を納めましたが、目が眩むような金額でした。

まあこれは別として、G1だけ買うなら自分の予想通り買ったら良いと思います。よっぽど買い方を間違わない限り、調子良ければ勝てるし、調子悪ければ負けるというごく当たり前の結果になるでしょう。

実際、これだけ1番人気が勝っているのですから、1番人気の単勝を買っている人は勝っているでしょう。僕は今年はトータルはプラスですが、G1だけでは負けてます。それでもヴィクトリアマイルの本命は1番人気にはしませんけどね。

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じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。公式YouTube【@jaitube-bigtake】

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ