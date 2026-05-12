向井康二が兄＆親友との貴重なプライベート旅ショット公開！ラフな私服でぬいぐるみをぎゅっと抱く姿や“もぐもぐ”まで披露し「彼氏感やばい」「リアコ発揮してる」「スタイル良くてかっこいい」
【写真＆動画】向井康二の旅の思い出（全10枚）／過去のプライベートショット
Snow Manの向井康二が、自身のInstagramを更新。プライベート旅行の写真を公開し、反響を集めている。
■向井康二、自然の中でリラックスした姿
投稿では、「#旅の思い出」とつづり、旅先での写真を公開。
大きな木の下のベンチに腰掛ける姿や、緑に囲まれた横顔、夕日をバックにピースをするショットなど、自然の中で過ごす穏やかな時間が切り取られている。
向井は、グレーのシャツに黒のワイドパンツ、キャップを合わせたラフな装い。サングラスをキャップに掛けたスタイルや、リュックを背負った後ろ姿も印象的で、プライベート感あふれる旅ショットとなっている。
■ゴルフや食事風景も公開
さらに、ゴルフ場でコースを眺める後ろ姿やスイングする姿も披露。投稿文の「#親友と兄に負けた後ろ姿」「#コソ練します」という言葉からも、親友や兄との時間を楽しんだ様子がうかがえる。
そのほか、『おさるのジョージ』のぬいぐるみを抱えて目を閉じたかわいらしいショットや、おいしそうに食事を堪能する姿も公開され、向井の素顔が垣間見える投稿に。
ファンからは「ぬいぐるみ抱っこしてるのかわいい」「おいしそうに食べてるの愛おしい」「彼氏感やばい」「横顔美しすぎる」「スタイル良くてかっこいい」「どタイプすぎ」「リアコ発揮してる」などの声が寄せられている。
■向井康二、過去のプライベートショット
Snow Man
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