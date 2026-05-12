かつて福岡・中洲の夜の街で絶大な人気を誇った、35歳の妻と53歳の夫が登場した 。妻は当時、九州最大級と称されたキャバレー「日本一の桃太郎」に勤務し、月に最高で270もの指名を受けるほどの圧倒的なNo.1ホステスだったことが明かされた。

【映像】胸の谷間からお札をとり…ホステス時代の妻（現在の姿も）

2026年5月10日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』では、宮城県仙台市に暮らす新婚夫婦、佐々木晋一郎さん（53）と恵里紗さん（35）が登場した。

2人の出会いは10年前、会社の付き合いで店を訪れた夫は、青いドレスをまとった妻の姿に「ひと目で特別なオーラ」を感じ、衝撃を受けたという。しかし、あまりの人気ぶりに当時の妻は夫との最初の出会いを「まったく覚えていなかった」と振り返る。

妻は月に最高270の指名をもらっているほどの人気で、指名客が多すぎるため、妻が夫の席に着いてくれる時間はわずか1分ほど。しかし夫は文句ひとつ言わず「僕はいいから他のところに行ってあげて」と、その輝きを影から支え続けていた。

妻がNo.1になれたのはルックスだけではなく、イベントごとにお客さんにプレゼントを欠かさない気配り。「寝る間を惜しんで100人分の手作り菓子」を用意するほどの努力家で、夫は、そんな彼女の「上辺だけではない優しさ」に深く惹かれていったと明かしていた。