不振脱却へ─。ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦の試合前練習で屋外でのフリー打撃を行った。

青空に快音を響かせた。シルバーと黒のマスコットバット、試合で使用する通常の黒色バットを使い分け、感覚を確認。最初の一回り目では8スイングで柵越えはなかったが、徐々に飛距離を伸ばし、計52スイング17本の柵越え。右中間に設置してある「ダイソー」の看板上部の屋根を直撃する推定160メートルの特大弾も披露した。

大谷は開幕からここまで打者として40試合で打率・241、6本塁打、16打点。4月26日（同27日）のカブス戦を最後に10試合、46打席ノーアーチが続いている。

試合前練習でグラウンドでのフリー打撃を行うのは珍しいが、4月1日（同2日）のガーディアンズ戦、今月4日（同5日）のアストロズ戦に続き今季3度目となった。

今月5日（同6日）のアストロズ戦で先発登板後に狙いについて問われると「どちらかというと『やれ』と言われたのでやったような感じでしたけど…。登板前日にあまりやることはないんですけど、あまりバッティングの方に関しても（不調の要因が）見つからずに登板するより、これかな？っていうのが何か見つかった状態で（登板に）いったほうが良かったりするので、結果どうのこうのでなく、要因さえしっかり自分が分かれば、すっきりした状態で登板もできるんじゃないかなと思います」と説明していた。

ただ、この日のフリー打撃を見届けたベイツ打撃コーチは「彼の方から打ちたいと言ってきた」と大谷が志願して行ったと明かし、「今日は全方向に打てていた。全部良かった」と復調が近づいていると語った。