BMWの新世代モデル「ノイエクラッセ」の技術を導入

BMW 740 xDrive

BMW 7シリーズは1977年に初代が誕生したフラッグシップセダン。現行型は2022年4月に発表された7代目だ。

BMWは今回のマイナーチェンジを「BMWグループ史上最大規模のアップデート」と謳っており、2025年9月発表の新型電動SUV「iX3」を皮切りに展開が始まったBMWの新世代モデル「ノイエクラッセ」の技術が採り入れられている。

輪郭が発光するキドニーグリル「アイコニック・グロー」が採用されたフロントマスクは、薄型のデイタイムライトを従来から継承。テールライトは、新型の「iX3」や「i3（今年3月に発表）」と同イメージの横長デザインとなった。乗降時には「ウェルカム&グッバイシーケンス」や「ダイナミックライトカーペット」が、乗員をライティングでサポートする。

Mパフォーマンスモデルは、大型エアカーテン、暗色調のライト、BMW Mバッジなど、数多くのモデル専用デザイン要素を通じて、ブランドの伝統に根ざしたスポーティさを表現。MスポーツパッケージおよびMスポーツパッケージ・プロが、際立った効果で車両を差別化できる。

ボディカラーは、BMWインディビデュアルを含む500以上のカラーとカラーコンビネーションを用意。BMWインディビデュアル・デュアルフィニッシュは、ハイテクとクラストマンシップを融合し、現在の塗装技術における可能性の頂点を表現している。

「BMWパノラミックビジョン」を7シリーズ初採用

BMW 740 xDrive

インテリアでは新型「iX3」などと同様に、「BMWパノラミックiDrive」を採用したインパネが目をひく。OSには最新の「BMWオペレーティングシステムX」が用いられており、ダッシュボード上部にワイドに情報を投影する「BMWパノラミックビジョン」が7シリーズとして初めて採用された。助手席用の14.6インチスクリーン「BMWパッセンジャー・スクリーン」の採用も特色に挙げられる。

後席用の31.3インチワイドスクリーン「BMWシアタースクリーン」は新たにカメラが搭載され、ビデオ会議などにも対応するようになった。サウンドシステムではバウワーズ&ウィルキンス製36スピーカーシステムの採用がニュースで、4Dオーディオとドルビーアトモスに対応している。アンビエントライトには新しいライトストリップや照明要素が加わり、これまで以上に没入感あるキャビンを演出する。

2027年にはV8エンジンのMパフォーマンスモデルが追加

BMW i7 60 xDrive

「i7 50 xDrive」「i7 60 xDrive」「i7 M70 xDrive」の3グレードをラインナップするBEVモデルでは、最新となる第6世代BMW eDriveの円筒形セルにより、バッテリー容量は最大112.5kWhに。一充電航続距離は700km超を実現する。充電の性能も向上しており、最大で250kWの急速充電に対応。わずか28分で、10%から80%まで充電することが可能となった。

一方、内燃エンジン搭載車は、ガソリン、ディーゼル、プラグインハイブリッドを引き続きラインナップ。ガソリン仕様では3.リッター直列6気筒エンジンの48Vマイルドハイブリッドを積む「740 xDrive」が新たに設定されたほか、ディーゼルの「740d xDrive」は最高出力が313psにパワーアップ。プラグインハイブリッドの「750e xDrive」「M760e xDrive」は最高出力を向上させるなどの改良を果たしている。

2027年には、V型8気筒ガソリンエンジンのみを動力源としたMパフォーマンスモデルがラインナップに加わる予定だ。

運転支援システムも進化した。新たに採用された「BMWシンバイオテックドライブ」は、システムと乗員の入力をシームレスに統合。作動しているアシスタンス機能を解除せずに、ドライバーのステアリングやアクセル&ブレーキ操作ができるようになった。

高速道路では最大130km/hまでハンズフリー運転が可能に。ドライバーの視線信号を合図とする自動車線変更機能の採用も新しい。一般道では、右左折時の優先権の判断や、信号での制動と再発進などをサポートする「シティ・アシスタント」がオプション設定された。

SPECIFICATIONS

BMW 740 xDrive

ボディサイズ：全長5395×全幅1950×全高1550mm

ホイールベース：3215mm

乗車定員：5人

車両重量：2160kg

総排気量：2998cc

エンジン：直列6気筒ターボ

最高出力：294kW（400ps）/5500rpm

最大トルク：540Nm（55.2kgf-m）/1980-5000rpm

モーター最高出力：13kW（18ps）

モーター最大トルク：200Nm（20.4kgf-m）

システム最高出力：294kW（400ps）

システム最大トルク：580Nm（59.1kgf-m）

トランスミッション：8速AT

駆動方式：4WD

0-100km/h加速：5.1秒

最高速度：250km/h（リミッター作動）

※諸元は欧州仕様

SPECIFICATIONS

BMW i7 60 xDrive

ボディサイズ：全長5395×全幅1950×全高1550mm

ホイールベース：3215mm

乗車定員：5人

車両重量：2695kg

モーター最高出力：前190kW（258ps）／後230kW（313ps）

モーター最大トルク：前365Nm（37.2kgf-m）／後400Nm（40.8kgf-m）

システム最高出力：400kW（544ps）

システム最大トルク：745Nm（76.0kgf-m）

駆動方式：4WD

バッテリー総電力量：112.5kWh

一充電航続距離：最大727km

0-100km/h加速：4.8秒

最高速度：240km/h（リミッター作動）

※諸元は欧州仕様