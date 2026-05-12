＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館

【映像】力士が危機を回避した「ものすごい」受け身

幕下の取組で、押し出された力士が土俵下へ頭から真っ逆さまに落下する“あわや”の場面があった。顔面を地面に打ちつけるも、咄嗟の受け身で危機は回避。その身体能力に「危ねえ」「すごい身のこなし」と驚きの声が寄せられた。

幕下二十枚目・碇潟（伊勢ノ海）と幕下二十枚目・鶴英山（音羽山）の一番。立ち合い鋭く当たった碇潟はもろ差しでがぶって攻めると、すかさず肩透かし気味に引いて相手を翻弄。最後は鶴英山が前のめりに崩れるとともに、碇潟は頭から土俵下へと転落した。この時、碇潟はすかさず両手を出して受け身を取り、頭部の直撃は回避、顔面を打ちつけるもすぐに立ち上がっていた。

軍配は鶴英山に上がったものの、物言いがつくことに。4分を超える長い協議の結果、碇潟の体が残っていることが確認され、軍配差し違えで碇潟の勝ちとなった。突き落としで勝った碇潟は1勝目。敗れた鶴英山は1敗目を喫した。

碇潟が頭から土俵下へ落下する“あわや”の場面に、視聴者は「危ねえ」「落ち方あぶない」「怪我しないで」とヒヤリ。見事に危機を回避した碇潟の身体能力の高さに「すごい身のこなし」と驚くファンもいた。（ABEMA／大相撲チャンネル）