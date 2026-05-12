吉野北人（THE RAMPAGE）と鈴木愛理が初共演で殺し合い!? 映画『昨夜は殺れたかも』公開決定

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藤石波矢と辻堂ゆめの小説『昨夜は殺れたかも』（講談社タイガ）が、吉野北人（THE RAMPAGE）と鈴木愛理をダブル主演に迎え実写映画化、10月23日から全国公開される。ティザー画像および特報映像も公開された。

■高評価レビューが多数寄せられる人気小説を松木創監督が実写化

本作品の原作『昨夜は殺れたかも』は、『今からあなたを脅迫します』シリーズの藤石波矢と、『いなくなった私へ』で第13回『このミステリーがすごい！』大賞優秀賞を受賞した辻堂ゆめというミステリー小説界で気鋭の作家ふたりが競作し2019年に刊行された長編小説。

ハロウィンの夜、運命的な出会いを遂げた光弘と咲奈。平凡なフツーのサラリーマンとフツーのOLのフリをしたけれど、実のところ光弘は“ヤクザ”、咲奈は“敏腕社長”だった。

その後結婚したふたりは互いに素性を明かさないまま、誰もが羨むような幸せな夫婦生活を送っていた。が、それぞれが浮気をしていると勘違いしたことからまさかの殺し合いに発展していく。

藤石、辻堂、ふたりの作家それぞれが夫視点、妻視点をリレー形式で書き分け、ミステリアスでポップな筆致で誰もが羨むような新婚夫婦の運命を軽快に紡ぎ出している。

「ページを捲る手が止まらなかった」「ハラハラドキドキの連続で面白かった」「殺し合いなんだけどクスっと笑えて読みやすかった」など多数の高評価が寄せられるこの原作を、数多くのドラマやドキュメンタリーを手掛けた松木創が監督し映画化。脚本は『事故物件 恐い間取り』のブラジリィー・アン・山田。

■吉野北人と鈴木愛理が初共演

ダブル主演を務めるのは、THE RAMPAGEのボーカルで、昨年5月にはHOKUTO名義でソロデビューも果たした吉野北人。本作では平凡で愛妻家のサラリーマンとして日々を送りながら、妻には素性を明かしていない元ヤクザ・藤堂光弘を演じる。吉野は近年はドラマや映画へも精力的に出演し、昨年公開された『遺書、公開。』では難しい役どころの主人公を見事に体現した。

もうひとりの主演は、アイドルグループ解散後、ソロボーカリストとして音楽活動を続ける傍ら、ドラマや映画、バラエティ番組でのMCも務めている鈴木愛理。夫をこよなく愛する専業主婦でありながら、実は若くして起業した帰国子女の敏腕社長・藤堂咲奈を演じる。今年1月公開の『ただいまって言える場所』では自身初となる単独主演を務め、主題歌も担当した。

活躍の場を広げ続ける吉野北人と鈴木愛理は本作が初共演。お互いの印象について吉野は「すぐに打ち解け、明るく現場を引っ張る姿からたくさん学ばせていただいた」、鈴木は「スイートフェイスからは想像できないくらい、腹を括った漢らしい一面があると思えば、地元の友達なの？ というくらい、フランクに話してくださる一面があった」と信頼関係を窺わせている。

さらに「テンポ感が早くクスッと笑ってもらえる作品になっていますので、是非映画館でお楽しみください！」、「ハロウィンの時期に向けて、ハラハラとドキドキを全国の劇場でぜひ体験してください！！」と公開を待ち望むファンへそれぞれコメントを寄せた。

■個性派キャストが集結し、予測不能なラブサスペンスを彩る

吉野北人、鈴木愛理の他、ベテラン・実力派俳優陣、さらにはお笑い芸人まで多彩なキャストが随所で個性を発揮。

咲奈（鈴木愛理）が経営する会社の副社長を務め、信頼を寄せるビジネスパートナー・明石役には工藤阿須加。光弘（吉野北人）が務める会社のおとなしくドジな事務員・野中役を王林が好演。

また、明石と同じ会社で咲奈を手厚くサポートする秘書・黒沢役を佐津川愛美、光弘や野中が務める会社の社長・梶谷役を本宮泰風が務め、物語に奥行きと深みを与えている。

さらに、光弘を慕う部下・哲哉役を演じるISSEIは本作で映画初出演を果たし、HKT48元メンバーの田中美久が光弘が働く会社の派遣社員に抜擢。オラキオや次長課長の河本準一、ベテラン俳優の菅田俊がインパクトを残している。