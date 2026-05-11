『みんなのバイク』は、みなさまの愛車を紹介させていただくページです。

編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、4月4日（日）に三重県・志摩オートキャンプ場で開催された「SCRAMBLER

THE LAND OF JOY 2026」。ドゥカティジャパンが主催するコミュニティイベントで、人気モデル・スクランブラーシリーズの世界観“LAND OF JOY”を体感しながら、全国のオーナー同士が交流を深められる特別な催しです。

そんな「SCRAMBLER THE LAND OF JOY 2026」に集まったスクランブラーオーナーさんたちに協力していただき、モトメガネ撮影会を行いました。

撮影のほか、スクランブラーシリーズの魅力や楽しみ方、カスタムパーツなどについてオーナー目線でのコメントもいただきました。軽くてパワフル、そして足つきもいいSCRAMBLERシリーズが気になる人、これから購入を検討している人はぜひ参考にしてください。

それでは各車両の写真と、オーナーさんのコメントを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：ヒラノ

年齢：40代

車両：ドゥカティ スクランブラー アイコン

所有歴：10年

総走行距離：4,000km

排気量：750cc～（リッタークラス）

主な使用シーン：ツーリング

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

SCRAMBLERの購入を決めた一番の要素は？

「ドゥカティのカスタムを得意とするショップ『ディライト（de”LIGHT）』のデモ車を見てひと目ぼれ。頼み込んで販売してもらい、その後は自分でカスタムを進めて現在の形に仕上げました。

以前に乗っていた車両は？

ドゥカティ・ディアベルです。ほかにも20台くらいバイクを所有しています。

比較検討した車両は？ 現在のSCRAMBLERを選んだポイントは？

比較検討した車種はドゥカティ・ストリートファイターです。

今のスクランブラーを選んだ理由は、ディライトが仕上げたカスタム車のセンスのよさに惹かれたからです。

数あるバイクの中でSCRAMBLERスタイルに惹かれた理由は？

スクランブラーをベースにここまでカッコよく仕上げたディライトのセンスです。自分は林道ツーリングが好きなので、オフロードテイストを高めたこの車両に惹かれました。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

どこでも走れて、どこまでも行ける快感。高速道路はスムーズに走れるし、林道走行も楽しいです。

お気に入りのポイントは？

前後フェンダー。エイジング加工をした上にコーティングを施しています。

メーターバイザー、マトリスのリヤショック、ノーブランドのフットペグは自分で追加しました。とくにフットペグはグリップが飛躍的に向上したので、オフを走る人にはオススメです。

ビギナーからベテランまで、SCRAMBLERシリーズが支持される理由は…？

モトメガネが取材した「LAND OF JOY」会場には、多くのスクランブラーオーナーが集まりました。ビギナー、女性から、数々のバイクを乗り継いだベテランライダーまで広く「スタイル」「軽さ」「足つき」「伝統のL型ツインエンジン」「どこでも走れる万能性」などを支持理由に挙げていました。

また、スクランブラーシリーズは空冷L型2気筒803㏄エンジンを搭載する4つのグレードを展開。オーナーの走りのスタイル、デザインの好みに合わせて選択可能です。

【Scrambler Nightshift（ナイトシフト）】

クラシック×カフェレーサー仕様。税込159万円 【Scrambler Icon Dark（アイコン ダーク）】

Iconベースでマットブラック基調のシックな配色。税込123万円

【Scrambler Icon（アイコン）】

シリーズの基準となる王道モデル。税込138万円 【Scrambler Full Throttle（フルスロットル）】

シリーズ中もっともスポーティなモデル。153万8,000円

スクランブラーシリーズはカジュアルなスタイルでかわいらしさとカッコよさを絶妙にバランスさせたモデルです。カラーも豊富で、自分好みの一台を選べることも大きな魅力。

さらに、シート高が795mmと低く足つきもいいため、女性やビギナーでも安心して扱えます。ドゥカティがもつレーシーなイメージとは異なる魅力をもつスクランブラーシリーズ。初めて免許を取った人や初めてドゥカティに触れる人にもピッタリの一台になってくれるでしょう。