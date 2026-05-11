『とんがり帽子のアトリエ』新キャラクター・魔警団のキャストは諏訪部順一、笠間淳、安元洋貴、石川由依
テレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』（TOKYO MXほか／毎週月曜 後11：00）に登場する魔警団のキャスト陣が発表された。イースヒース役を諏訪部順一、ウトウィン役を笠間淳、ガルガ役を安元洋貴、ルルシィ役を石川由依が担当する。あわせて、イースヒースのキャラクタービジュアル、キャストコメントが公開された。
【画像】厳格な長髪キャラ！諏訪部順一演じるイースヒースなど新キャラクター
魔警団は、「結託の日」に定められた掟に従い、禁止魔法に手を出した者や魔法の秘密に触れた「知らざる者」の記憶を消し去る「魔法を守る魔法使い」の組織。諏訪部演じる厳格な魔警団の副団長・イースヒースは18日放送の第7話より、魔警団に所属する魔法使い、笠間演じるウトウィン、安元演じるガルガ、石川演じるルルシィは25日放送の第8話より登場する。
主人公・ココ役の本村玲奈は、イースヒースというキャラクターと、演じる諏訪部について、「ココの立場からすると、見ただけで体がこわばるような恐ろしさを感じました。ただ、その厳しさの中には、魔法を守らなければならないという強い責任もあるのだと思います。そうした凄みのようなものを、諏訪部さんの声からも感じましたし、現場での佇まいからも強く伝わってきました」とコメント。魔法界の“掟”を重んじる魔警団が、「知らざる者」から魔法使いの弟子となった“イレギュラー”な存在であるココと、はたしてどのような形で相まみえるのか。
イースヒースのビジュアルは、魔法界の掟に厳格で、例外を認めない鋭い眼差しと共に、キャラクター性を象徴する台詞が添えられている。
また、第7話「誰が為の魔法」のショート予告も公開された。
本作は、白浜鴎氏が手掛ける、『モーニング・ツー』（講談社）にて連載中の王道魔法ファンタジー作品が原作。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第16巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、20年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。
アニメーション制作は、テレビアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』、テレビアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当している。
■イースヒース役・諏訪部順一 コメント
世界観や設定にオリジナリティがある美しい作品です。関わることができてとてもうれしく思っています。担当させていただくイースヒースは、一言で言うならば「厳格」。主人公たちにとっては非常に面倒な人物です。正しく作品の中の良き1ピースに彼がなるよう努めますので、引き続きご視聴よろしくお願いいたします。
【画像】厳格な長髪キャラ！諏訪部順一演じるイースヒースなど新キャラクター
魔警団は、「結託の日」に定められた掟に従い、禁止魔法に手を出した者や魔法の秘密に触れた「知らざる者」の記憶を消し去る「魔法を守る魔法使い」の組織。諏訪部演じる厳格な魔警団の副団長・イースヒースは18日放送の第7話より、魔警団に所属する魔法使い、笠間演じるウトウィン、安元演じるガルガ、石川演じるルルシィは25日放送の第8話より登場する。
イースヒースのビジュアルは、魔法界の掟に厳格で、例外を認めない鋭い眼差しと共に、キャラクター性を象徴する台詞が添えられている。
また、第7話「誰が為の魔法」のショート予告も公開された。
本作は、白浜鴎氏が手掛ける、『モーニング・ツー』（講談社）にて連載中の王道魔法ファンタジー作品が原作。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第16巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、20年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。
アニメーション制作は、テレビアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』、テレビアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当している。
■イースヒース役・諏訪部順一 コメント
世界観や設定にオリジナリティがある美しい作品です。関わることができてとてもうれしく思っています。担当させていただくイースヒースは、一言で言うならば「厳格」。主人公たちにとっては非常に面倒な人物です。正しく作品の中の良き1ピースに彼がなるよう努めますので、引き続きご視聴よろしくお願いいたします。
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