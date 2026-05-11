ホテルニューグランドは、7月1日〜9月30日までの期間で利用できる、夏季限定宿泊プラン「優雅な夏の休日」を販売する。

同プランでは、夕日を思わせる淡いピンク色が美しいフランス産ロゼワイン、シェフが心を込めて作る夏野菜を使用した彩り豊かなメニュー、パティシエこだわりの爽やかで夏らしさ溢れる見た目のスイーツをルームサービスで部屋へ届ける。プライベートな空間で楽しむ食事のひと時は、大切な人との語らいの時間にもぴったりだとか。窓に広がる横浜港やみなとみらいの景色が夕暮れから煌めく夜景に刻々と変化する様子を眺めながら、贅沢なひと時を過ごしてほしいという。

［宿泊概要］

期間：7月1日（水）〜9月30日（水）

宿泊料金：2名1室1人料金（夕朝食・ロゼワイン付き） 3万1100円〜（税サ込）

問合せ：宿泊予約 045−681−1841（代） 9:00〜19:00

プラン内容：

チェックイン 14:00／チェックアウト 11:00

ルームサービスディナー（17:00〜21:00の希望の時間に用意）

朝食 タワー館5階ル・ノルマンディ（洋食）、本館5階たん熊（和食）、ルームサービス（洋食）、から選べる。

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp