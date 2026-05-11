あのシーンじゃないか！

ポーランドのモビリティメーカー Volonaut（ボロノート）は2026年5月4日、同社が開発したジェットタービン搭載の1人乗り「空飛ぶバイク」を使い、スターウォーズシリーズのシーンを再現した映像を公開しました。

【動画】そ、そのまんま！ これが、スカウト・トルーパーの再現度の高い状態での森突入です

Volonautが開発した「Volonaut Airbike（ボロノート・エアバイク）」は、ポーランドの発明家・起業家であるトマシュ・パタン氏の発案によるホバーバイクです。複数のジェットエンジンを搭載し、垂直離着陸やホバリング飛行を実現しています。最高速度は約100km/h、飛行可能時間は約10分とされています。

流線型のデザインで、人がまたがった状態で浮上する構造が特徴です。公開された映像では、スター・ウォーズシリーズに登場する「スピーダーバイク」をイメージし、スカウト・トルーパーに扮したライダーが森の中を飛行。『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』でのエンドアの森を再現したような演出になっています。

なお、毎年5月4日は非公式であるもののファンの間では「スター・ウォーズの日」として、認知されており、そのことを意識した動画投稿であると予想されます。

Volonaut Airbikeは2026年5月現在、予約受付中です。予約には2000ドル（約31万円）の予約金が必要で、車両価格の総額は約88万ドル（約1億3000万円）とされています。顧客への納入は2026年以降を予定していますが、詳細な量産スケジュールは明らかにされていません。