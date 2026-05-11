タレントのマツコ・デラックスが１１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。“売れている”アナウンサーについて私見を述べる一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「『自分ってこんなにも性格が悪いんだ』と思ったことがありますか？」についてＭＣでフリーアナウンサーの垣花正が「僕は性格は悪いと思いますね」と言うと、「すごい一番悪いと思う」と言い切ったマツコ。

垣花が「間違いなく一番悪いと思いますね。感じますね。人が炎上してると、もう笑いが…」と認めると、マツコは「でも、男のアナウンサーって、みんなそうじゃない？ 男のアナウンサーで売れてる人って、みんな、そうじゃない。なんで２回言ったんだろ？ あたし」と、きっぱり。

「全員、そうだと思う。みんな底意地悪い人」と続けると、垣花も「僕が言うのもなんですけど、みんな悪いと思いますね」と同調。

ここでマツコは「ごめんなさい。男のアナウンサーって言いましたけど、女性もすべてです。やっぱり、アナウンサーでそれなりに活躍されてる人って、みんな、なかなかの性格だと思います」と断言。「ホメ言葉ですよ。そうじゃないと、その場を仕切ったりとか（できない）。『バ〜カ』と思いながら、ニコニコしてたりとかできないじゃない？」と続けていた。