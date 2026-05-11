新日本プロレスの天山広吉（５５）が１１日、都内で記者会見を開き、現役を引退することを発表した。腰や膝のけがでリハビリを続けていたが、現役続行が難しいと判断したという。８月１５日の両国国技館大会で引退試合を行う予定で、今後は新日本に所属したまま芸能活動を行う。金髪のモヒカンと強面がトレードマークで、１９９１年１月のデビュー以来、新日本一筋３５年の人気者がマットを去る。

天山は同世代の小島聡（５５）、永田裕志（５８）、中西学（５９）らと「第３世代」として活躍。特に小島とは「テンコジ」としてプロレス史に残る名タッグとして名を馳せた。引退会見に臨んだ天山は「プロレスラー生活３５周年になるが、今年８月１５日、現役を引退することを決めました。長いのか短いのかわからないが、私はここで引退すると決めました。たくさんの方に支えられて、ご支援ご指導をいただいて、みなさんに助けていただき、ありがたかった。右も左もわからない新弟子として入門してからここまで来たのは奇跡に近い。私にとって、プロレスラーになること自体が奇跡みたいなものだったので、プロレスラーになれて良かったなと思う。引退するが、まだまだ新日本の会社の中で協力できることは何でもしたい」と、晴れやかに報告した。

９０年３月に新日本に入門し、入寮２日目に夜逃げしたが、５月に再入門して９１年１月にデビュー。海外武者修行から帰国した９５年１月には、本名の山本から「天山広吉」にリングネームを改名した。さらに、「狼軍団」「ｎＷｏ ＪＡＰＡＮ」「ＴＥＡＭ２０００」、「ＣＴＵ」「Ｇ・Ｂ・Ｈ」など、ヒールユニットを渡り歩き、蝶野正洋や真壁刀義らと共闘した。

シングルプレーヤーとしてもＩＷＧＰヘビー級王座を３度戴冠し、真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」で３度の優勝を誇るなど、９０年代〜２０００年代の新日本をけん引する存在だった。また、退団者が相次いだ同時期の新日本で、屋台骨を支え続けた。

ただ、長年のダメージ蓄積により、首、膝、腰などに慢性的な痛みを抱えるなど満身創痍（そうい）だった。昨年５月には国から難病にも指定されている「黄色靱帯骨化症」と腰椎の手術を受け、１年以上試合から遠ざかっていた。

天山は「会社と契約の話し合いの中で、自分でもいろんな葛藤があったが、プロレスラーとしてリング上で最低限見せなきゃいけない（ものを）、お客様に高いお金を払ってもらって対価として見せられる自信がなくなったときがあった。このままじゃ難しいのかなと。ここは（進退を）ハッキリさせなきゃいけないなと。ここ何カ月かいろんなことを考えたが、（引退試合まで）しっかり試合をするコンディションを整えたい。最後にエキシビションでも、５分でも１０分でも試合できればいい。相手はいろいろ考えている」と、引退を決断するに至った経緯を明かした。

◆天山広吉（てんざん・ひろよし＝本名・山本広吉）１９７１年３月２３日、京都府出身。９１年１月にデビューし、海外武者修行から凱旋帰国した９５年１月にリングネームを本名から「天山」に変更した。２００３年にＧ１初優勝、ＩＷＧＰヘビー級王座は３度獲得。得意技はモンゴリアンチョップ、ＴＴＤ、アナコンダバイス、ムーンサルトプレスなど。１８３センチ、１１５キロ。