【ライブレポート】ME:I、3年連続『KCON JAPAN 2026』に出演！新曲「Update ME」含む全12曲を圧巻パフォーマンス

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ME:I（ミーアイ）が、千葉・幕張メッセにて開催された『KCON JAPAN 2026』（5月10日公演）に出演した。

■「前回、前々回よりもっとアップグレードされたME:Iをお見せしたいと思います！」（MIU）

「ARTIST STAGE」の幕開けを飾った楽曲は「Best Match」と「Summer Magic」。ダイナミックなパフォーマンスで、早くも会場全体をME:Iの世界観に引き込んだ。

2曲を終えたあとのMCでは、メンバー全員で「Click ME:Iです！」と元気に挨拶し、MIUは「今回は3回目の出演ということで、前回、前々回よりもっとアップグレードされたME:Iをお見せしたいと思います！」と意気込みをコメント。続いて、キャッチーなメロディが特徴的な新曲「Update ME」と「Cookie Party」を元気いっぱいにパフォーマンス。

コーナーでは、会場の歓声によって選ばれたダンスチャレンジを即興で披露し、 全力で踊る姿に会場は大きな盛り上がりを見せた。

終盤には、キラキラとしたトキメキを感じさせる「キラキラ」のイントロとともに、メンバーは笑顔で手を振りながら観客の近くへ。ファンボードに応えたり、サインボールやバブルガンを使ったりしながら、続けて、YOU:ME（ファンネーム）への想いを込めた「Fan Letter」を歌唱し、会場の隅々まで感謝を届けた。

そして最後は、「これからは私たちが皆さんのMUSEになります」というメッセージとともに、力強いダンスナンバー「MUSE」を披露。会場に集まったすべての人々への感謝が詰まった、多幸感溢れるフィナーレとなった。

■レッドカーペットとサウンドチェックも大盛り上がりに

続いて登場したのは、レッドカーペットとサウンドチェック。今回が初参加となったサウンドチェックでは、「LとR」「Hi-Five」「Royal Energy―Extended ver.」の3曲を披露。本番の研ぎ澄まされたパフォーマンスとはひと味違い、サウンドチェックならではのリラックスした雰囲気のなか、メンバーは自由で楽しそうに音を刻む自然体な姿をみせた。

「M COUNTDOWN STAGE」では「THIS IS ME:I」からスタート。一糸乱れぬダンスと力強い歌声に、会場全体が

息をのむように見入った。

MCでは、MOMONAが「皆さんからいただいた愛にお応えするために、ここからは私たちがエネルギーでお返ししていきます！」と語り、TSUZUMIが「パフォーマンスで本当のエネルギーとは何かをお見せします！」という力強い宣言に続き、中毒性の高いリズムが特徴的で多くのファンに愛されている楽曲「Royal Energy―Extended ver.」を披露した。

長めの間奏を取り入れた特別構成では、花道でクールにポージングを決めながら堂々とパフォーマンス。ME:Iの真骨頂を見せつけるステージとなった。

8月から東京・宮城・兵庫・福岡の全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催が決定。ME:Iの今後の活動に注目だ。

PHOTO：(C)CJ ENM

■ME:I『KCON JAPAN 2026』 ARTIST STAGE セットリスト

1. Best Match

2. Summer Magic

3. Update ME

4. Cookie Party

5. キラキラ

6. Fan Letter

7. MUSE

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Update ME」

2026.08.05 ON SALE

SINGLE 「花咲く道」

■関連リンク

ME:I OFFICIAL SITE

https://me-i.jp/