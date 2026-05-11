GRヤリス＆GRカローラに新性能ソフト登場

2026年5月11日、トヨタのモータースポーツブランドである「GAZOO Racing」は、トヨタ「GRヤリス」および「GRカローラ」向けの新たなアップグレード商品を発表しました。

全国のGR Garageにて、同月13日から発売されます。今回登場したのは、ソフトウェア制御によって走りのキャラクターを変更できる「GRヤリス／GRカローラ パフォーマンスソフトウェアシリーズ」と、既存GRカローラオーナー向けの「GRカローラ パフォーマンスアップグレード」の2種類です。

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これらの新商品は、「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」というGAZOO Racingの考え方を反映したものです。

GRヤリスとGRカローラは発売後もレースやラリーなど過酷な環境で改良が続けられており、その開発で得られた技術を既存ユーザーにも還元する狙いがあります。

新たに設定されたパフォーマンスソフトウェアシリーズは、GRヤリスとGRカローラに設定されている従来の「サーキットモード」をさらに進化させたソフトウェアアップグレードです。

「STREET（ストリート）」「CIRCUIT（サーキット）」「COMPETITION（コンペティション）」という3種類が用意され、専用アプリ「GR PERFORMANCE」を通じて車両特性を好みに合わせて変更できます。

対象となるのは、GRヤリスが2024年4月から2026年3月まで販売されていた24式と25式モデル、GRカローラが2025年3月以降に販売されている25式前期及び25式後期モデルです。

STREETは、日常走行でもGRらしいスポーティなフィーリングを楽しみたいユーザー向けの仕様です。

従来はサーキットでしか利用できなかった「シフトタイミングインジケーター」を公道でも使用可能とし、アクセルレスポンスや四輪駆動力配分、カップリングプレトルク、ステアリングアシストなども細かく調整できるようになっています。街乗りでの高揚感を高めながら、より自分好みの走りを実現できる点が特徴です。

CIRCUITでは、さらにサーキット走行に特化した機能を追加しています。6速MT車には、アクセルを踏んだままシフトアップできる「フラットシフト」を採用し、スポーツ走行時の操作負担を軽減。

アンチラグ制御では従来より強力な「強＋」モードが追加され、再加速時のレスポンス向上も図られています。

また、GR-DAT搭載車では変速制御も見直され、より俊敏なシフトレスポンスを実現しています。

最上位となるCOMPETITIONは、競技利用を前提にした本格派仕様です。四輪駆動力配分を前後70：30〜30：70の範囲で1%単位に調整できるほか、カップリングプレトルクも1Nm単位で細かく設定可能となっています。

さらに競技向け4WD制御も採用され、ダートトライアル向けの「GRAVEL（グラベル）」や、ジムカーナ・ミニサーキット向けの「TRACK（トラック）」など、シーンに応じた最適な駆動特性を選択できます。

なお、このCOMPETITIONは競技使用を前提としているため、導入後の四輪駆動システム関連の不具合についてはメーカー保証対象外となります。

価格（消費税込み、以下同）は、STREETが9万9000円、CIRCUITが17万3800円、COMPETITIONが26万5100円です。

さらに2026年6月以降には、既存購入者向けのアップグレードプランも設定予定で、STREETからCIRCUITへの変更が8万2500円、STREETからCOMPETITIONが18万2600円、CIRCUITから“COMPETITION”が10万100円となっています。

あわせて発表されたGRカローラのパフォーマンスアップグレードでは、既存のGRカローラオーナー向けに用意されたアップグレードメニューです。

対象となるのは、2022年12月から2025年2月までの22式及び23式モデル、および「モリゾウエディション」です。

このアップグレードでは、エンジン最大トルクを370Nmから400Nmへ向上。特にコーナー立ち上がりで重要となる中速域の加速性能を高め、2025年3月以降に発売された最新GRカローラと同等レベルのパフォーマンスを実現しています。

また、4WD制御も刷新され、従来の「FRONT／REAR／TRACK」から、「NORMAL／GRAVEL／TRACK」へ変更。

TRACKモードでは前後駆動力配分を連続可変制御できるようになり、より高度なトラクション性能を発揮します。

さらに今回のアップグレードでは、ソフトウェア変更だけでなく、ブレーキダクトやNACAダクト付きアンダーカバーなどのハードウェアも追加されます。

価格は、ブレーキダクト非装着車向けが16万6232円、装着済み車向けが12万9580円、モリゾウエディション向けが7万4580円です。なお、工賃は別途必要となります。