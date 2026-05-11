2026年5月10日、サッカーの中国代表選手がゴール後に日本のアニメ「NARUTO -ナルト-」のポーズを披露し、話題になっている。

同日に行われた中国スーパーリーグ第11節で、成都蓉城のキャプテンを務める韋世豪（ウェイ・シーハオ）は74分にゴールを決めた後、カメラに向かって「ナルト」のうちはマダラによる忍術「火遁・豪火滅却」の印のポーズを披露した。試合後のインタビューで同ポーズについて尋ねられると、韋は「『NARUTO -ナルト-』のうちはマダラ。多分みんな知っていると思います」と笑顔で回答した。

これに中国のネットユーザーからは、「古参オタクって感じだね」「韋もナルト好きなんだね」「笑った。自分もその時つい『ナルトじゃん』って言っちゃった」「印を結ぶ動きも練習して、今度ゴール決めたらフルセットでやってほしい」「前に監督の動画を見てたら、あの2人、ご飯食べながらアニメ見てたんだよね」との反応が寄せられている。

韋は1995年4月8日生まれの31歳。ポジションはMF。中国代表の主力選手である一方、気性が荒く、たびたび悪質なプレーで退場処分や出場停止処分を受けている。（翻訳・編集/岩田）