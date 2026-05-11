2024年7月、新宿区内の駐車場に停車していたロケバス車内で、20代の被害者女性・Aさんに性的暴行を加えたなどとして、不同意性交等の罪に問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告（43）。3月13日から東京地裁にて公判が開かれており、斉藤被告はここまで「同意してくれていると思っていた」などと、罪状認否で起訴内容の一部を否定。両者の主張は食い違っている。

【写真】ポーズをとり、バームクーヘンの手売り販売をする元ジャンポケ・斉藤慎二被告。他、妻・瀬戸サオリとのツーショットも

5月8日に行われた第3回公判では、事件当日、ロケ撮影を行っていたテレビ番組のディレクター・X氏が証人として出廷。Aさん、斉藤被告の当日の様子について、詳細に語ったのだった――。【前後編の前編】

まずはこれまでの経緯を振り返ろう。妻子を持つ斉藤被告だが、2024年7月に事件が起きると、同年10月に書類送検され、所属事務所との契約も解除された。2025年3月に在宅起訴されており、今回の公判につながっている。

3月13日の初公判で検察側が読み上げた起訴内容によると、斉藤被告は事件当日、ロケ撮影中だったバス車内で、共演していたAさんに3度にわたって犯行に及んだという。斉藤被告はAさんのほほを掴んでキスし、胸を揉んだり、最終的にはAさんの口元に陰茎を押しつけ、Aさんの頭部を掴んで口腔性交をしたという。

検察側は、行為の最中にAさんが「やめてください」と言ったり、また突然のことで不同意を示すことができなかったとし、行為には「同意がなかった」と主張。一方、斉藤被告の弁護側は、口腔性交など行為の一部を認めた上で「（行為時）Aさんが『嬉しい』と言っていた」などと、同意があったと主張している。

第3回公判で出廷した番組ディレクターのX氏は、検察側の証人として尋問に答え、2人の当日の様子について詳細に明かした。

X氏は当日、ディレクターとして現場に同行していたという。当該の番組は20回ほど担当したことがあり、今回のロケではX氏が現場の責任者だった。

事件当日、ロケバスは2台用意されていた。1台には番組出演者であるBさんとCさんほか番組スタッフが乗車し、もう一台のほうにX氏、Aさん、斉藤被告、またアシスタントディレクターなどのスタッフが乗車していたという。裁判を傍聴したライターが語る。

「X氏は、朝出演者を迎えに行く順番の都合で、斉藤被告とAさんが同じロケバスになったと説明しました。2人はこの日が初対面で、どちらかから『一緒にしてほしい』といった要望はなかったそうです。

当日は、ドライバーのすぐ後ろの席にAさん、そのすぐ後ろに斉藤被告、その後ろにX氏が座るといった席順で座っていたそうです」

移動時は、斉藤被告とAさんがX氏の目の前に座っていたことになる。これまでの公判内容では、斉藤被告はロケバス内でAさんと2人きりになったタイミングで犯行に及んだとされている。X氏はロケの6日後、AさんからLINEで直接「性被害を受けた」という旨の連絡を受けたといい、その時の驚きを次のように語った。

「これまで仕事をしてきて初めてのことだったので、こんなことは前代未聞だと思いました」

「収録中、Aさんの様子がおかしいとかということは特別感じず、そういったことがあったとは気づけなかった」

X氏は上長に報告し、番組サイドはその日のうちに斉藤が所属する事務所に確認。斉藤サイドはその日のうちに、あったことを事実だと認めたという。前出・傍聴したライターの話。

「その時点で、番組側は撮影した番組の"お蔵入り"を決めたといいます。本人が認めた上で流すわけにはいかなかった、という思いがあったとX氏は証言しました」

一方、弁護側もX氏に対して尋問を行った。弁護側は「X氏が当日2人の様子に違和感を覚えなかった」ことを追及する流れになった──後編記事で、今後の裁判の展望も含めて詳報する。

（後編につづく）