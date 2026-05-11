「オリオールズ２−１アスレチックス」（１０日、ボルティモア）

オリオールズのアルバーナス監督が、一塁側ベンチを襲ったファウルボールにヒヤリとする場面があった。

二回、オリオールズの４番、アロンソの放った打球速度６７マイル（約１０８キロ）のファウルボールが一塁側ダッグアウトへ。アルバーナス監督が立っていた階段付近を襲い、ベンチ内が一時騒然とした。

指揮官はベンチ内にあった捕手用のミットを左手に付けたが、さらに捕手用のマスクとヘルメットも着用。その上にキャップを乗せておどけて見せた。

アルバーナス監督は４月１３日のダイヤモンドバックス戦で一塁側ベンチを襲ったファウルボールを避けきれず、右頬付近を直撃。頬と眼窩底付近の７箇所と、あごに骨折を負い地元の病院に搬送されていた。

大リーグ公式サイトでオリオールズを担当するジェイク・リル記者は自身のＸ（旧ツイッター）に「今季序盤にファウルの打球直撃であごを骨折し、顔面に少なくとも７箇所の骨折を負ったアルバーナス監督が日曜日に再び危ない目にあった。元捕手の彼は追加の注意を払うことに決めた」と投稿。大リーグ公式サイトに「顔面７箇所骨折の指揮官 ダッグアウトで“捕手仕様”の完全防備」として記事を寄せた。

また試合を中継するＭＡＳＮは「アルビーはどんなファウルボールにも備えている」として捕手用マスクを着用した監督の動画を投稿した。