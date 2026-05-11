普通車と軽自動車では“お得な購入タイミング”が違うって本当!? 新生活に向けて「マイカー」を検討中ですが、結局「維持費」はどちらが安いの？ 損しないための「自動車税」の仕組みも徹底解説

覚えておきたい自動車にかかる主な税金

自動車に関する主な税金は、購入時や保有時に発生するものとして、以下のようなものがあります。

・自動車税または軽自動車税

その年の4月1日時点で、車の所有者が総排気量（普通車）や車種（軽自動車）に応じて納める税金です。

・自動車重量税

車の重さに応じて課税されます。車両が重くなるほど、また新規登録から年数が経過するほど、税額も大きくなるのが特徴です。環境性能の高い自動車には、エコカー減税が適用されます。この措置は令和5年4月末から延長されているものの、財務省が公開する「令和8年度税制改正の大綱の概要」では、適用期限の2年延長が記載されています。

・消費税

車両本体やオプション品などの購入時は、令和8年4月現在で10パーセントの消費税が課税されます。



軽自動車は4月2日以降、普通車なら月初めの購入がお得

国に代わって軽自動車関連の事務を扱う軽自動車検査協会のホームページでは、軽自動車税（種別割）について、以下のように説明しています。

「毎年4月1日の時点で、軽自動車の所有者等（納税義務者）へ、『使用の本拠の位置』となっている市区町村から課税されます。」

このように軽自動車税は年税であり、仮に4月2日以降に軽自動車を新規で購入すると、4月1日以前に購入する場合と比べて1年分の税負担を節減可能です。

一方、自動車税に関しては月割りの考え方が適用されており、購入した月の翌月から課税対象となります。そのため、普通車は月初めに購入することで、同じ税額でも少しだけ長く乗れる、と考えることもできるでしょう。しかし、軽自動車の約1年分の節税と比べると、お得感は薄いかもしれません。



結局、保険料などを含む「維持費」はどちらが安いの？

ソニー損害保険株式会社が令和7年に実施した「全国カーライフ実態調査」では、車の維持費に関するデータが掲載されています。これによると、1ヶ月あたりにかかる自動車の維持費（税金、ローン返済、有料道路通行料は除く）は平均で1万4100円でした。

ボディタイプ別で見ると、最も安いのは軽自動車の平均1万200円で、最も高いSUV・クロカンの平均1万8500円と比べると、6割以下に抑えられています。こうしたデータはあくまで目安ですが、掲題のように維持費や保険料の安さを重視するのであれば、軽自動車の購入も選択肢のひとつに入るでしょう。



まとめ

車の購入時や保有時には、車両の購入費用以外に自動車税や軽自動車税・自動車重量税・消費税などがかかります。税金は制度改正によって扱いが変わることもあるため、新規で車の購入を検討している場合は、税金に関する制度の動向も確認しておくとよいでしょう。

少しでもお得に乗りたい場合、軽自動車であれば4月2日以降、普通車は月初めの購入がおすすめといえます。車は大きな買い物であるため、税負担などをシミュレーションし、納得の行く形で購入を進めることが大切です。



出典

財務省 税制改正の概要 令和8年度税制改正の大綱の概要（3ページ）

ソニー損害保険株式会社 ソニー損保「2025年 全国カーライフ実態調査」

軽自動車検査協会Webサイト 軽自動車の税金等

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー