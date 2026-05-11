真空ジェシカのガクが、昨年夏に恋人に別れを告げた理由を明かし「結婚となるとしんどくなっちゃうかな」などとコメントする一幕があった。

【映像】ガクが振った元カノの様子

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには私立恵比寿中学の真山りか、小久保柚乃が登場した。

現在、日本人の未婚率は上昇中。そんな中「結婚して1人の女性を幸せにしている者こそ素晴らしい」と、独身男性に対して結婚の良さを語りたい4人の男性が登場。恋に悩む独身芸人に厳しくも優しい恋愛アドバイスを送る「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」が放送された。アドバイザーは野田ちゃん、スーパーマラドーナの田中一彦、ラブレターズの溜口佑太朗、ザ・マミィの酒井貴士。

相談者として登場したのは、真空ジェシカのガク。ガクの悩みは「依存体質の彼女と別れて、正解だったのか？」というもの。昨年の夏まで交際していた彼女がいたというが、「彼女が家にいるときは常に一緒にいてほしい。先輩に誘われてもお断りして彼女の方に行かなきゃいけない。そういうことが重なって、僕の方からお別れを申し込んでしまった」という。依存以外の部分は全部「好きだった」そうだが、依存という部分がネックになり「長く付き合って結婚となるとしんどくなっちゃうかなと思って」と明かした。

この悩みを受けて、野田ちゃんは「依存体質になるのは男性のせい。あなたのせいです」と指摘した。「聞きますけど、彼女に尽くしたことはあるんですか」と野田ちゃんが厳しい表情で尋ねると、「基本的には先輩の誘いを断って彼女と一緒にいた」とガク。その言葉に野田ちゃんは大きなため息をつき「わたくしの場合は、家事を全部やっていますし、朝はスムージーを作ってあげたり、今日ももちろん作りました。出かけるときは髪を巻いたりしてる。夜は耳かきもしてる」と妻に対していかに自身が尽くしているかを告白。するとガクは「仕事への送り迎えもしていました」と彼女にしてあげていたことを答えた。

また、過去にはGPSをつけられたことで喧嘩になったこともあるというガク。酒井は「GPS入りスマホをUber Eatsでバイトをする後輩に預ければ追いつかれない」とアドバイス。田中は「そもそも彼女の言うことを全部聞けばいい」と助言した。