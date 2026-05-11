今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月11日（月）〜5月17日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月11日（月）〜5月17日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、あっと驚くような情報を聞くことになるかも。良し悪しで片付けるのではなく、自分のなかでしっかり整理して、向き合うようにしてみましょう。何か不安なことがあれば、家族など安心できる人に話してみると◎ 恋愛面は、昔好きだった恋愛ドラマや映画をもう一度観たくなりそう。忘れていた感情を取り戻せるでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
なるべく夜ふかしはしないように。ぐっすり眠れる習慣をつくると、心も体の調子も整っていくようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蟹座（かに座）】
今週は、あっと驚くような情報を聞くことになるかも。良し悪しで片付けるのではなく、自分のなかでしっかり整理して、向き合うようにしてみましょう。何か不安なことがあれば、家族など安心できる人に話してみると◎ 恋愛面は、昔好きだった恋愛ドラマや映画をもう一度観たくなりそう。忘れていた感情を取り戻せるでしょう。
なるべく夜ふかしはしないように。ぐっすり眠れる習慣をつくると、心も体の調子も整っていくようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/