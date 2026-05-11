「呼べよ」「入らなかったらおかしい」ドイツ王者を翻弄！日本代表１試合の21歳FW、W杯メンバー入り待望論が過熱！「選ばれてくれ」「ワンダーボーイになる」
５月９日に開催されたブンデスリーガ第33節のバイエルン戦（０−１）で、ヴォルフスブルクのFW塩貝健人が躍動した。
２試合連続で出番がなかった21歳のストライカーは、74分から出場すると、連覇を達成した絶対王者を相手に果敢に仕掛け、堂々たるプレーを披露する。
90分には、自陣でボールを奪ってそのままドリブルで持ち込むと、４人に囲まれながらも見事なラストパスを供給。マティアス・スバンベリがポストに当ててしまい、ゴールとはならかったものの、圧巻のプレーでビッグチャンスを創出した。
３月のスコットランド戦で日本代表初キャップを刻んだ若武者の活躍ぶりに、インターネット上では次のような声が続々と上がった。
「W杯本番に塩貝呼んでほしいな」
「こんなことできんの？ 代表呼んだ方ええ」
「W杯に呼べよ！」
「ワンダーボーイになる可能性がある」
「W杯本番で見てみたい」
「代表はいんなかったらおかしいぞ」
「流石にW杯連れて行くべきだろ」
「代表でも切り札としてほしい」
５月15日に発表されるワールドカップの登録メンバーに、この逸材の名前はあるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】包囲するバイエルン４選手を無力化した圧巻プレー→味方が超決定機逸
２試合連続で出番がなかった21歳のストライカーは、74分から出場すると、連覇を達成した絶対王者を相手に果敢に仕掛け、堂々たるプレーを披露する。
90分には、自陣でボールを奪ってそのままドリブルで持ち込むと、４人に囲まれながらも見事なラストパスを供給。マティアス・スバンベリがポストに当ててしまい、ゴールとはならかったものの、圧巻のプレーでビッグチャンスを創出した。
３月のスコットランド戦で日本代表初キャップを刻んだ若武者の活躍ぶりに、インターネット上では次のような声が続々と上がった。
「こんなことできんの？ 代表呼んだ方ええ」
「W杯に呼べよ！」
「ワンダーボーイになる可能性がある」
「W杯本番で見てみたい」
「代表はいんなかったらおかしいぞ」
「流石にW杯連れて行くべきだろ」
「代表でも切り札としてほしい」
５月15日に発表されるワールドカップの登録メンバーに、この逸材の名前はあるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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