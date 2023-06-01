ウエスト・ハムvsアーセナル 試合記録
【プレミアリーグ第36節】(ロンドン スタジアム)
ウエスト・ハム 0-1(前半0-0)アーセナル
<得点者>
[ア]レアンドロ・トロサール(83分)
<警告>
[ウ]バレンティン・カステジャノス(34分)、クリセンシオ・サマーフィル(38分)、ジャン・クレール・トディボ(68分)
[ア]ブカヨ・サカ(77分)、クリスティアン・モスケラ(79分)、ウィリアン・サリバ(89分)、レアンドロ・トロサール(90分+1)
└白熱のロンドン・ダービーは殊勲のトロサール弾でアーセナルに軍配!ウエスト・ハムは90+5分に劇的同点弾もVARで取り消しに…
ウエスト・ハム 0-1(前半0-0)アーセナル
<得点者>
[ア]レアンドロ・トロサール(83分)
<警告>
[ウ]バレンティン・カステジャノス(34分)、クリセンシオ・サマーフィル(38分)、ジャン・クレール・トディボ(68分)
[ア]ブカヨ・サカ(77分)、クリスティアン・モスケラ(79分)、ウィリアン・サリバ(89分)、レアンドロ・トロサール(90分+1)
└白熱のロンドン・ダービーは殊勲のトロサール弾でアーセナルに軍配!ウエスト・ハムは90+5分に劇的同点弾もVARで取り消しに…