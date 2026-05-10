フェイエノールトvsAZ スタメン発表
[5.10 オランダ・エールディビジ第33節](スタディオン・フェイエノールト)
※23:45開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 18 ゲルノト・トラウナー
DF 20 M. Deijl
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 15 ジョーダン・ボス
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 24 タイス・クラーイエベルト
MF 28 ウサマ・タルガリン
FW 9 上田綺世
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 5 ハイス・スマル
DF 26 ヒバイロ・レアト
MF 14 セム・スタイン
MF 44 T. van den Elshout
MF 79 I. Grootfaam
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 19 ラヒーム・スターリング
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[AZ]
先発
GK 1 R. Owusu-Oduro
DF 3 W. Goes
DF 5 アレクサンドル ペネトラ
DF 22 E. Dijkstra
DF 34 M. de Wit
MF 6 P. Koopmeiners
MF 8 ヨルディ クラーシ
MF 10 スフェン・マイナンス
MF 17 I. Jensen
MF 27 R. Daal
FW 9 トロイ・パロット
控え
GK 41 イェルーン・ズート
DF 2 毎熊晟矢
DF 4 M. Dekker
DF 15 M. Chávez
DF 18 市原吏音
DF 23 B. van Duijl
MF 20 K. Boogaard
MF 33 M. Šín
FW 7 Weslley Patati
FW 11 イブラヒム・サディク
FW 35 メックス・ミールディンク
FW 45 B. Kovács
監督
Leeroy Echteld
※23:45開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 18 ゲルノト・トラウナー
DF 20 M. Deijl
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 15 ジョーダン・ボス
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 24 タイス・クラーイエベルト
FW 9 上田綺世
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 5 ハイス・スマル
DF 26 ヒバイロ・レアト
MF 14 セム・スタイン
MF 44 T. van den Elshout
MF 79 I. Grootfaam
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 19 ラヒーム・スターリング
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[AZ]
先発
GK 1 R. Owusu-Oduro
DF 3 W. Goes
DF 5 アレクサンドル ペネトラ
DF 22 E. Dijkstra
DF 34 M. de Wit
MF 6 P. Koopmeiners
MF 8 ヨルディ クラーシ
MF 10 スフェン・マイナンス
MF 17 I. Jensen
MF 27 R. Daal
FW 9 トロイ・パロット
控え
GK 41 イェルーン・ズート
DF 2 毎熊晟矢
DF 4 M. Dekker
DF 15 M. Chávez
DF 18 市原吏音
DF 23 B. van Duijl
MF 20 K. Boogaard
MF 33 M. Šín
FW 7 Weslley Patati
FW 11 イブラヒム・サディク
FW 35 メックス・ミールディンク
FW 45 B. Kovács
監督
Leeroy Echteld
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります