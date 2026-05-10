[5.10 オランダ・エールディビジ第33節](スタディオン・フェイエノールト)

※23:45開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 18 ゲルノト・トラウナー

DF 20 M. Deijl

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

MF 10 ルシアーノ・バレンテ

MF 15 ジョーダン・ボス

MF 23 アニス・ハジ・ムーサ

MF 24 タイス・クラーイエベルト

MF 28 ウサマ・タルガリン

FW 9 上田綺世

控え

GK 13 シュテファン・ベンダ

GK 39 リアム・ボシン

DF 5 ハイス・スマル

DF 26 ヒバイロ・レアト

MF 14 セム・スタイン

MF 44 T. van den Elshout

MF 79 I. Grootfaam

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 19 ラヒーム・スターリング

FW 27 ガウスー・ディアラ

FW 32 アイメン・スリティ

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[AZ]

先発

GK 1 R. Owusu-Oduro

DF 3 W. Goes

DF 5 アレクサンドル ペネトラ

DF 22 E. Dijkstra

DF 34 M. de Wit

MF 6 P. Koopmeiners

MF 8 ヨルディ クラーシ

MF 10 スフェン・マイナンス

MF 17 I. Jensen

MF 27 R. Daal

FW 9 トロイ・パロット

控え

GK 41 イェルーン・ズート

DF 2 毎熊晟矢

DF 4 M. Dekker

DF 15 M. Chávez

DF 18 市原吏音

DF 23 B. van Duijl

MF 20 K. Boogaard

MF 33 M. Šín

FW 7 Weslley Patati

FW 11 イブラヒム・サディク

FW 35 メックス・ミールディンク

FW 45 B. Kovács

監督

Leeroy Echteld

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります