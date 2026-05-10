ほしのあき48歳、夫・三浦皇成との時間を満喫「ラブラブで素敵」「幸せあふれてる」
タレント・ほしのあきが、10日までにInstagramを更新。夫・三浦皇成との姿を披露した。
【写真】ほしのあき48歳、夫・三浦皇成との2ショットなど（10枚）
2011年9月に騎手の三浦と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。今回の投稿では「久し振りの登山 今回は筑波山!!」と夫婦での時間を報告。続けて「ロープウェイで上がった事はあったけど歩いて上がるのは初めて！ ビックリするくらいの階段を上がったり、岩場を上がったり楽しかった〜」と、つづった。
ファンからは「ラブラブで素敵」「幸せあふれてる」などの声が多数集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき48歳、夫・三浦皇成との2ショットなど（10枚）
2011年9月に騎手の三浦と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。今回の投稿では「久し振りの登山 今回は筑波山!!」と夫婦での時間を報告。続けて「ロープウェイで上がった事はあったけど歩いて上がるのは初めて！ ビックリするくらいの階段を上がったり、岩場を上がったり楽しかった〜」と、つづった。
ファンからは「ラブラブで素敵」「幸せあふれてる」などの声が多数集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）