氷上から激変したりくりゅうの姿が大反響「似合ってる」「素敵」 TV番組を告知「笑いました」
インスタグラムで告知
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さんと木原龍一さんが11日、TBS系「テレビ×ミセス」に出演する。2人は10日までにインスタグラムで告知。ファンの注目を集めている。
三浦さんと木原さんはインスタグラムに共同で、「TBS 『テレビ×ミセス』 5月11日（月）夜9時 シンクロジェスチャーゲームと巨大ジェンガに挑戦しました！初めてのことだらけでとても楽しかったです！ 是非ご覧ください！」とつづり、出演を告知した。
超人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」がMCを務める同番組。りくりゅうにとっては4月28日の引退会見後、初めてのバラエティ出演となる。収録時、三浦さんはウェーブがかかったヘアスタイル。さらに私服姿やジャージ姿を公開すると、ファンから歓喜の声が上がった。
「ジャージがテツand トモさん風でちょっと笑いました」
「推しと推しのコラボ！！！」
「写真からすでに、楽しそうな雰囲気が伝わってきます」
「璃来ちゃんのnew髪型似合ってる」
「私服のお二人も素敵ですね！！」
2人は今後、プロスケーターとしての活動。指導者として後進の育成にも意欲を見せている。
（THE ANSWER編集部）