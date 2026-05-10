インスタグラムで告知

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さんと木原龍一さんが11日、TBS系「テレビ×ミセス」に出演する。2人は10日までにインスタグラムで告知。ファンの注目を集めている。

三浦さんと木原さんはインスタグラムに共同で、「TBS 『テレビ×ミセス』 5月11日（月）夜9時 シンクロジェスチャーゲームと巨大ジェンガに挑戦しました！初めてのことだらけでとても楽しかったです！ 是非ご覧ください！」とつづり、出演を告知した。

超人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」がMCを務める同番組。りくりゅうにとっては4月28日の引退会見後、初めてのバラエティ出演となる。収録時、三浦さんはウェーブがかかったヘアスタイル。さらに私服姿やジャージ姿を公開すると、ファンから歓喜の声が上がった。

「ジャージがテツand トモさん風でちょっと笑いました」

「推しと推しのコラボ！！！」

「写真からすでに、楽しそうな雰囲気が伝わってきます」

「璃来ちゃんのnew髪型似合ってる」

「私服のお二人も素敵ですね！！」

2人は今後、プロスケーターとしての活動。指導者として後進の育成にも意欲を見せている。



（THE ANSWER編集部）