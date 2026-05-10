この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Apple が創業50周年という節目を迎えた2026年、同社の最高経営責任者がティム・クック氏からジョン・ターナス氏へと交代した。実業家のマイキー佐野氏はこの人事交代を事前に予測しており、新体制が持つ意味と今後の課題を多角的に分析している。



ターナス氏は大学卒業後にAppleへ入社し、ハードウェアエンジニアリングの現場を歩んできた人物だ。iPhone、Mac、iPad、Apple Watchといった主力製品の開発を統括し、シニアバイスプレジデントにまで昇進した。技術的洞察力と現場主義のリーダーシップで高く評価されている。Intel製プロセッサーから自社開発シリコンへの移行を主導し、Mac事業の収益性を大幅に改善した実績も持つ。



佐野氏が特に注目するのは、ターナス氏の素早い判断力だ。Vision ProやApple Carに対して早い段階から批判的な立場を取り続けた経緯を例に挙げ、「市場に適さない製品を速やかに切り捨てる直感力において、ティム・クック氏とは根本的に異なる」と指摘する。プロセス重視から意思決定のスピード重視へという内部改革の方向性は、すでに動き始めているという。



ただし、課題は山積している。AI分野での競合他社への遅れ、米中対立を背景にしたサプライチェーンの再構築、欧州のデジタル市場法への対応など、新CEOが引き受けるリスクは極めて大きい。対外的な交渉や地政学的対応については引き続きティム・クック氏が担う棲み分けが想定されており、内外の役割を明確に分けた体制が模索されている。



また、組織改革の一環としてハードウェア部門に新職を設置し、物理設計とカスタムシリコンの垂直統合を強化する方針が示された。AI機能の実装加速を狙う一方、投資家から「目に見える成果」を強く求められるなか、「ユーザーが気づかないうちに良くなる」という忍耐的なAI哲学との乖離が表面化しつつある。人材流出の抑止やAIスタートアップの取り込みも急務とされており、体制整備は緒に就いたばかりだ。



AppleがデバイスメーカーからAIプラットフォーム企業へと進化するための具体的なシナリオと、新体制が抱える複合的なリスクについて、佐野氏はさらに踏み込んだ視点を展開している。