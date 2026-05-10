5月10日、東京競馬場で行われた10R・メトロポリタンステークス（4歳上オープン・芝2400m）は、高杉吏麒騎乗の3番人気、ウエストナウ（牡5・栗東・寺島良）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のシャイニングソード（牡5・栗東・中内田充正）、3着に2番人気のバトルボーン（牡7・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは2:23.1（良）。

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並ばれてからもうひと伸び

高杉吏麒騎乗の3番人気、ウエストナウが接戦を制し、オープン2勝目をマークした。大外枠からスムーズに先行すると、道中は5、6番手で流れに乗る形。ロスなく立ち回り、直線では差し比べへ持ち込んだ。坂を駆け上がってからもしぶとく脚を伸ばしたが、外から2着馬が一気に迫る展開に。それでも並びかけられてから再び伸び返し、最後はアタマ差凌いでゴール。勝負根性が際立つ一戦だった。

ウエストナウ 14戦4勝

（牡5・栗東・寺島良）

父：キズナ

母：ファヴォーラ

母父：Frankel

馬主：寺田寿男

生産者：ノースヒルズ