【KCON JAPAN】GAN（岩田剛典）、K-POPイベント登場に会場どよめき 「カムサムニダ」と照れ笑い
三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーであり、ソロアーティストとしても精力的に活動するGAN（岩田剛典）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。
【写真】リムネスめがねがかっこいい！岩田剛典
岩田は「皆さん、盛り上がっていますか？」と登場。リムレスめがねにスーツをさらりと着こなした岩田は、レッドカーペットでもルダハートを披露しつつ、照れ笑いを浮かべていた。また、去り際の「カムサムニダ」には、歓声が上がっていた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【写真】リムネスめがねがかっこいい！岩田剛典
岩田は「皆さん、盛り上がっていますか？」と登場。リムレスめがねにスーツをさらりと着こなした岩田は、レッドカーペットでもルダハートを披露しつつ、照れ笑いを浮かべていた。また、去り際の「カムサムニダ」には、歓声が上がっていた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。