A¤§¡ª group¡õÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡õÀ¾Â¼ÂóºÈ¤Î¥Æ¥ìÅìÆÃÊÌÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷·èÄê¡ª¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤òËþµÊ¡ª
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢5·î18Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë24»þ30Ê¬¤«¤é¡¢¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Û¥ê¥Ç¤§¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª¡Ê¢¨4²óÊüÁ÷Í½Äê¡Ë
»£±ÆÆü¡§2025Ç¯9·î
¡ÚÆ°²è¡Û40ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤·¡£¤Ç¤â¹¬¤»¡§¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ì¡©
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡×¤ò»£¤ê½ª¤¨¤¿A¤§! group¤ÈÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¢À¾Â¼ÂóºÈ¤Î6¿Í¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤òËþµÊ¡ªVlog¤Ã¤Ý¤¤¤æ¤ë¡Á¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î6¿Í¤ÎÁÇ´é¤¬¤Î¤¾¤¸«¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¤½¤ó¤Ê¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¤âË¬Ìä¡ª´ØÀ¾½Ð¿È¤Î6¿Í¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÇº¤ß¤ò·Ý¿Í¤Î¥Þ¥æ¥ê¥«¤ËÁêÃÌ¡ªÂç´îÍø&¥â¥Î¥Ü¥±¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ³Ø¤Ö¡£A¥Þ¥Ã¥½²ÃÇ¼¡õ3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÊ¡ÅÄËãµ®¤ò¾·¤¤¤Æ¶»¥¥å¥óÂÐ·è¤â¡£Ææ²ò¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¾¾´ÝÎ¼¸ã¤«¤é¤ÏºÇ¶¯Ææ²ò¤ÌäÂê¤ÎÄ©Àï¾õ¤¬¡ª¤µ¤é¤Ë¡ÄA¤§! group¤¬Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤Î¼¼Î¶ÂÀ¤ò¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÈÓ¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡ªÊ²¤²Ð¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÀèÇÚ¤À¤«¤é¤³¤½ÏÃ¤»¤ëËÜ²»¥È¡¼¥¯¤â¡ª
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢6·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥ª¥Õ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò6¿Í¤ÎÆü¾ï¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤Î¤¾¤¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ã½Ð±é¼Ô¢ä
A¤§! group¡ÊÀµÌçÎÉµ¬¡¢Ëöß·À¿Ìé¡¢¾®Åç·ò¡¢º´Ìî¾½ºÈ¡Ë¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¢À¾Â¼ÂóºÈ
»£±ÆÆü¡§2025Ç¯9·î
¢ã¥²¥¹¥È¢ä
¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½¡Ë¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¢¼¼Î¶ÂÀ
»£±ÆÆü¡§2025Ç¯9·î
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ A¤§! group ÀµÌçÎÉµ¬
¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¶»¥¥å¥ó&Ææ²ò¤&¤ª¾Ð¤¤¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤é¤ÎÂçÀèÇÚ¡ª¿§¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÊý¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê6¿Í¤¬±é¤¸¤ë±Ç²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤½¤ó¤Ê¶½Ì£¤ä´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
Á´ÎÏ¤ÇÌû²÷¤ÊËÍ¤¿¤Á¤ÎÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Â¼ÅÄ½¼ÈÏ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
A¤§! group¤Î³§¤µ¤ó¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤µ¤ó¡¢À¾Â¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î6¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¸ª¤ÎÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿¡¢¤æ¤ë¡Á¤¤VlogÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡ª±Ç²è»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤ë¡¢¥ª¥Õ¤Î¶õµ¤´¶¤ä´Ø·¸À¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë²áÄø¤âÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÂç´îÍø¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¡¢Á´ÎÏ¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë6¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¿¿¹üÄº¤¬³À´Ö¸«¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡ªºÇ¸å¤Ë¡ÄÇÛ¿®¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬Âç»ö¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤¼¤ÒTVer¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¥ê¥¾¡¼¥È¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Û¥ê¥Ç¤§¡ª
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û
2026Ç¯5·î18Æü¡Ê·î¡Ë24»þ30Ê¬¡Á¿¼Ìë1»þ
2026Ç¯5·î25Æü¡Ê·î¡Ë24»þ30Ê¬¡Á¿¼Ìë1»þ
2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë24»þ30Ê¬¡Á¿¼Ìë1»þ
2026Ç¯6·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë2»þ5Ê¬¡Á¿¼Ìë2»þ35Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡ÚÇÛ¿®¡Û¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
¡ú¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°ÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ú
▶ TVer
▶ ¥Æ¥ìÅìHP¡Ê¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡Ë
▶ Lemino
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
▶ U-NEXT
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
A¤§!group¡ÊÀµÌçÎÉµ¬¡¢Ëöß·À¿Ìé¡¢¾®Åç·ò¡¢º´Ìî¾½ºÈ¡Ë¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¢À¾Â¼ÂóºÈ
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½¡Ë¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¢¼¼Î¶ÂÀ
¡Ú¸ø¼°SNS¡Û
X¡§@tx_holidAy
Instagram¡§@tx_holidAy
¡ÚÈÖÁÈHP¡Û
¡Ú¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Û#¥Û¥ê¥Ç¤§
2026Ç¯6·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
¼ç±é¡§A¤§ǃ group ¡ß Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ ¡ß À¾Â¼ÂóºÈ
´ÆÆÄ¡§ÀîÂ¼ÂÙÍ´
µÓËÜ¡§Âð´Ö¹§¹Ô
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¾¾Ìî²È¤Î6¤Ä»Ò¡¢¤ª¤½¾¾¡¢¥«¥é¾¾¡¢¥Á¥ç¥í¾¾¡¢°ì¾¾¡¢½½»Í¾¾¡¢¥È¥É¾¾¤Ï20ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÄê¿¦¤Ë¤Ä¤«¤º¡¢¿Æ¤Îæú¤ò¤«¤¸¤ë¥¯¥º¤ÇÆ¸Äç¤Î¥¯¥½¥Ë¡¼¥È¡£
¡Ö¤»¤á¤ÆÉáÄÌ¤ÎÂç¿Í¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤Î´ê¤¤¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥¯¥º¤é¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë6¤Ä»Ò¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬°ìÊÑ¡¢¥¯¥º¤Ö¤ê¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¸¦µæ¼Ô¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡¢¿Í´Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡È¥¯¥º¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¯¥º¤Ç¤¢¤ë¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¡Ø¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è¡Ù¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ä¡Ä¡£
Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¸½¤ì¤¿Èþ¤·¤¸¦µæ¼Ô¡¦¥µ¥¯¥é¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿6¤Ä»Ò¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤áÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
À¤³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î6¤Ä»Ò¤ËÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡©²Ì¤¿¤·¤Æ¿ÍÎà¤Î±¿Ì¿¤Ï¡¼¡¼¡ª¡©
±Ç²è¸ø¼°HP
±Ç²è¸ø¼°X
±Ç²è¸ø¼°Instagram
±Ç²è¸ø¼°TikTok
¤ª¤½¤ÞÄÌ¿®
»£±ÆÆü¡§2025Ç¯9·î
¡ÚÆ°²è¡Û40ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤·¡£¤Ç¤â¹¬¤»¡§¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ì¡©
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡×¤ò»£¤ê½ª¤¨¤¿A¤§! group¤ÈÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¢À¾Â¼ÂóºÈ¤Î6¿Í¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤òËþµÊ¡ªVlog¤Ã¤Ý¤¤¤æ¤ë¡Á¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î6¿Í¤ÎÁÇ´é¤¬¤Î¤¾¤¸«¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¤½¤ó¤Ê¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¤âË¬Ìä¡ª´ØÀ¾½Ð¿È¤Î6¿Í¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÇº¤ß¤ò·Ý¿Í¤Î¥Þ¥æ¥ê¥«¤ËÁêÃÌ¡ªÂç´îÍø&¥â¥Î¥Ü¥±¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ³Ø¤Ö¡£A¥Þ¥Ã¥½²ÃÇ¼¡õ3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÊ¡ÅÄËãµ®¤ò¾·¤¤¤Æ¶»¥¥å¥óÂÐ·è¤â¡£Ææ²ò¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¾¾´ÝÎ¼¸ã¤«¤é¤ÏºÇ¶¯Ææ²ò¤ÌäÂê¤ÎÄ©Àï¾õ¤¬¡ª¤µ¤é¤Ë¡ÄA¤§! group¤¬Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤Î¼¼Î¶ÂÀ¤ò¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÈÓ¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡ªÊ²¤²Ð¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÀèÇÚ¤À¤«¤é¤³¤½ÏÃ¤»¤ëËÜ²»¥È¡¼¥¯¤â¡ª
¤¼¤Ò6¿Í¤ÎÆü¾ï¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤Î¤¾¤¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ã½Ð±é¼Ô¢ä
A¤§! group¡ÊÀµÌçÎÉµ¬¡¢Ëöß·À¿Ìé¡¢¾®Åç·ò¡¢º´Ìî¾½ºÈ¡Ë¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¢À¾Â¼ÂóºÈ
»£±ÆÆü¡§2025Ç¯9·î
¢ã¥²¥¹¥È¢ä
¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½¡Ë¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¢¼¼Î¶ÂÀ
»£±ÆÆü¡§2025Ç¯9·î
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ A¤§! group ÀµÌçÎÉµ¬
¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¶»¥¥å¥ó&Ææ²ò¤&¤ª¾Ð¤¤¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤é¤ÎÂçÀèÇÚ¡ª¿§¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÊý¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê6¿Í¤¬±é¤¸¤ë±Ç²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤½¤ó¤Ê¶½Ì£¤ä´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
Á´ÎÏ¤ÇÌû²÷¤ÊËÍ¤¿¤Á¤ÎÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Â¼ÅÄ½¼ÈÏ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
A¤§! group¤Î³§¤µ¤ó¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤µ¤ó¡¢À¾Â¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î6¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¸ª¤ÎÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿¡¢¤æ¤ë¡Á¤¤VlogÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡ª±Ç²è»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤ë¡¢¥ª¥Õ¤Î¶õµ¤´¶¤ä´Ø·¸À¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë²áÄø¤âÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÂç´îÍø¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¡¢Á´ÎÏ¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë6¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¿¿¹üÄº¤¬³À´Ö¸«¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡ªºÇ¸å¤Ë¡ÄÇÛ¿®¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬Âç»ö¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤¼¤ÒTVer¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¥ê¥¾¡¼¥È¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Û¥ê¥Ç¤§¡ª
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û
2026Ç¯5·î18Æü¡Ê·î¡Ë24»þ30Ê¬¡Á¿¼Ìë1»þ
2026Ç¯5·î25Æü¡Ê·î¡Ë24»þ30Ê¬¡Á¿¼Ìë1»þ
2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë24»þ30Ê¬¡Á¿¼Ìë1»þ
2026Ç¯6·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë2»þ5Ê¬¡Á¿¼Ìë2»þ35Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡ÚÇÛ¿®¡Û¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
¡ú¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°ÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ú
▶ TVer
▶ ¥Æ¥ìÅìHP¡Ê¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡Ë
▶ Lemino
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
▶ U-NEXT
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
A¤§!group¡ÊÀµÌçÎÉµ¬¡¢Ëöß·À¿Ìé¡¢¾®Åç·ò¡¢º´Ìî¾½ºÈ¡Ë¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¢À¾Â¼ÂóºÈ
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½¡Ë¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¢¼¼Î¶ÂÀ
¡Ú¸ø¼°SNS¡Û
X¡§@tx_holidAy
Instagram¡§@tx_holidAy
¡ÚÈÖÁÈHP¡Û
¡Ú¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Û#¥Û¥ê¥Ç¤§
±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó ¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è!!!!!?¡Ù
2026Ç¯6·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
¼ç±é¡§A¤§ǃ group ¡ß Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ ¡ß À¾Â¼ÂóºÈ
´ÆÆÄ¡§ÀîÂ¼ÂÙÍ´
µÓËÜ¡§Âð´Ö¹§¹Ô
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¾¾Ìî²È¤Î6¤Ä»Ò¡¢¤ª¤½¾¾¡¢¥«¥é¾¾¡¢¥Á¥ç¥í¾¾¡¢°ì¾¾¡¢½½»Í¾¾¡¢¥È¥É¾¾¤Ï20ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÄê¿¦¤Ë¤Ä¤«¤º¡¢¿Æ¤Îæú¤ò¤«¤¸¤ë¥¯¥º¤ÇÆ¸Äç¤Î¥¯¥½¥Ë¡¼¥È¡£
¡Ö¤»¤á¤ÆÉáÄÌ¤ÎÂç¿Í¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤Î´ê¤¤¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥¯¥º¤é¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë6¤Ä»Ò¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬°ìÊÑ¡¢¥¯¥º¤Ö¤ê¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¸¦µæ¼Ô¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡¢¿Í´Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡È¥¯¥º¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¯¥º¤Ç¤¢¤ë¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¡Ø¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è¡Ù¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ä¡Ä¡£
Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¸½¤ì¤¿Èþ¤·¤¸¦µæ¼Ô¡¦¥µ¥¯¥é¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿6¤Ä»Ò¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤áÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
À¤³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î6¤Ä»Ò¤ËÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡©²Ì¤¿¤·¤Æ¿ÍÎà¤Î±¿Ì¿¤Ï¡¼¡¼¡ª¡©
±Ç²è¸ø¼°HP
±Ç²è¸ø¼°X
±Ç²è¸ø¼°Instagram
±Ç²è¸ø¼°TikTok
¤ª¤½¤ÞÄÌ¿®