俳優・見上愛が１０日、都内で行われた、「看護の日」（１２日）に合わせた日本看護協会のイベント「ＫＡＮＧＯ部！」にタレント・ハリー杉山と出席した。

見上はイベントのスペシャルサポーターに就任。放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」で近代看護の先駆者となる主人公・一ノ瀬りんを演じている身として、看護師という職業を語った。

演じているからこそ感じる看護の難しさを問われると「今回は特にシーツの敷き方がすごく大変」と語った。ベッドシーツ管理はしわ一つで患者の安全・安楽に直結するため重要な看護技術となっている。

作中でも、看護指導教師・バーンズ先生（エマ・ハワード）から厳しく指導される場面がある中、撮影時も「（シーツに）シワがあるとＯＫにはならない」といい「何度も本当に練習しましたが、いまだにプロの皆さまのようにはうまくできない」と苦笑い。「やっと２人で敷くのはできるようになったんですけど、実際、看護師の方の動きを見せてもらった時にお一人でしわなく、ものすごく早くシーツを敷いてらっしゃったので、そこにはまだ近づけてないです」と語っていた。

イベントは看護学生などに向けて、看護の魅力や未来の可能性を伝えるもの。未来の看護師に向けて見上は「まず一歩踏み出してみないことには何も始まらない」とし、「何か失敗をしたとしてもそれは残念がるものじゃない。さらに次の自分の人生の豊かさにつながっていくもの」などと熱くエールを送った。