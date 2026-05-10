2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）組の2人が10日、それぞれのインスタグラムを更新。仲睦まじいプライベート・ショットを公開した。

「りくりゅう 最高の感動をありがとう」とデコレーションされたショートケーキとチーズケーキを仲睦まじく見つめている写真を投稿。

三浦さんは「ショートケーキになりたかった木原龍一 ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう。ケーキは #ホテルニューオータニ 様からいただきました」とつづった。

ハッシュタグで「子どもの頃の将来の夢は」「ショートケーキ」「ちなみに私は」「シャイニールミナス」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「可愛すぎますー！」「ショートケーキになりたいと思っていた少年が大人になって輝かしい金メダリストになったのは本当に素晴らしい」「木原さん、女子ぽい感じで、可愛いです 面白い」「素敵です 龍一くん可愛すぎ（笑）」「可愛い！龍一くんの将来の夢が『ショートケーキになりたい』その言葉に璃来ちゃんが『ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう』っていう会話は中々ないよ」などの声が寄せられている。

プロとして活動していくことを表明したりくりゅうは、新たなアイスショーをプロデュースする。タイトルは「THE DESTINY」で、7月31日〜8月2日に東京辰巳アイスアリーナで計4公演が行われる。ペアとアイスダンスの魅力を味わえる今までにない大胆なリンクの使い方やプログラム構成になっており、2人と交流のある世界最高峰のスケーターたちが登場する予定。