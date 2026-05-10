「大相撲夏場所・初日」（１０日、両国国技館）

脊髄損傷の重傷から十両に復帰した炎鵬（伊勢ケ浜）が、栃大海（春日野）を下した。立ち合いから鋭く当たると、低い姿勢で相手の反撃を我慢し、最後は力強く押し切った。関取での白星は、２０２３年春場所千秋楽（同年３月２６日）以来１１４１日ぶり。不撓（ふとう）不屈の小兵が大銀杏を結い、十両の土俵に戻ってきた。

土俵入りでは、北陸製菓が１９７０年から発売する揚げあられの人気商品「ビーバー」のキャラクターが描かれた、オレンジ色の化粧まわしで登場。「炎鵬！」「頑張れ」などの応援と、大歓声が国技館を埋め尽くし、観客席には多くの名前入りタオルや「おかえり炎鵬」と書かれたバナーなどが掲げられた。

三賞受賞経験もある元平幕の人気力士。十両だった２０２３年夏場所の９日目に首を痛めた。脊髄損傷の重傷で、病院では約２週間ほぼ寝たきりの状態。力士としてだけでなく日常生活すらも危ぶまれる状況となったが、苦しいリハビリ生活を乗り越え、７場所連続休場の末に、２４年名古屋場所で復帰した。序ノ口から再出発し、１年１０カ月の時間をかけ、今場所で再十両。昭和以降、元幕内が序ノ口降下後に再十両を果たすのは史上初となった。

退路を断ち、覚悟を固めている。関取用の白まわし姿を新調し、幕下以下が着用する黒まわしは廃棄。４月２９日に行われた力士会で、炎鵬は「もう戻らない。１５日間土俵に上がることだけを今、一番に考えています」と意気込んでいた。