息子が小学生になったら“友だち2人”が、わが家に「入り浸り状態」に！ お菓子など「5000円以上」出費が増えたのですが、親に請求するのは“非常識”ですか？ トラブルを防ぐポイントも確認

子どもの友だちを家に呼ぶといくらかかる？ おやつ代・飲み物代の目安と月額負担

小学校低学年の子どもが友だちを自宅に招く場合、おやつや飲み物を人数分用意すれば、1回あたり数百円程度の出費になることは珍しくありません。

仮に1人あたり100円～300円程度とすると、来訪人数や頻度によっては月3000円～5000円以上になる場合もあります。実際には市販のお菓子やジュースだけでなく軽食を出す家庭もあり、負担はさらに増えることもあります。

また、想定以上に人数が増えることも少なくありません。一方で、こうした費用は明確なルールがあるわけではなく、各家庭の考え方に委ねられているのが実情です。

一般的には、子どもの友だちに対しておやつを出す行為は「おもてなし」の一環とされることが多く、費用を請求する文化は広く一般的とは言いにくい側面があります。そのため、金銭のやり取りには慎重な対応が求められます。一方で、負担が大きい場合には何らかの形で調整を考える必要があるという意見もあります。



おやつ代を請求するのは非常識？家庭ごとの価値観とトラブルの原因

この問題は、単なる出費の問題にとどまりません。費用負担が大きいと感じながらも我慢を続けると、ストレスがたまり、子どもの交友関係に対して消極的になる可能性があります。一方で、もしも費用を請求する場合、相手の保護者との関係に気まずさが生じるリスクもあります。

また、家庭ごとの価値観の違いも大きな要因です。「お互い様だから気にしない」という家庭もあれば、「頻度が高いなら配慮してほしい」と考える家庭もあります。前提となる考え方が異なるため、すれ違いが起きやすいテーマです。

さらに、子ども自身の意識にも影響します。毎回おやつが出る環境が当たり前になると、他の家庭でも同様の対応を期待してしまう可能性があります。一方で、ルールを決めることで、家庭ごとの違いを理解するきっかけにもなります。



子どもの友だちとのお金トラブルを防ぐには？ 家庭でできるルール作りのポイント

こうしたトラブルを防ぐためには、事前のルール作りが有効です。例えば「おやつは各自持参」「遊ぶのは週に〇回まで」といった家庭内ルールを決めておくことで、想定外の出費を抑えやすくなります。

また、子どもにもルールを共有し、「家に連れてくる人数は事前に確認する」「事前に約束した友だち以外は、保護者の許可を得てから招く」といった行動を習慣づけることが大切です。可能であれば保護者同士で軽くコミュニケーションを取っておくと、認識のズレも減らせます。

なお、すでに負担が大きいと感じている場合でも、「最近来る頻度が多くて少し大変で」といった形で状況を伝えるなど、角が立たない方法を検討することが重要です。いきなり過去にかかった費用を後から2500円ずつ請求するよりも、まずは今後の遊び方やおやつのルールを共有する形のほうが、トラブルを避けやすいでしょう。



まとめ

子どもの友だちを自宅に招く際の費用負担は、明確な正解がある問題ではありません。頻度が増えれば家計への影響も無視できず、悩む保護者もいるでしょう。重要なのは、無理を続けるのではなく、家庭に合ったルールを作ることです。

相手との関係にも配慮しながら、無理のない形で子どもの交友関係を支えていくことが求められます。無理をしすぎないことも、子どもの交友関係を長く支えるうえで大切な視点といえるでしょう。

執筆者 : 今みなみ

FP2級、秘書検定2級、剣道3段、ビジネス会計検定3級、ビジネス実務法務検定3級