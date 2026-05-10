「さらなる懸念材料」日本を騒然とさせたニュースにW杯対戦国オランダのメディアも反応「森保監督はまたしても…」
現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、日本代表MF三笘薫が所属するブライトンがホームでウォルバーハンプトンと対戦。３−０で快勝した。
この試合の後半にアクシデントが発生する。三笘が左サイドを抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込んでしまったのだ。ピッチで治療を受けたものの、プレー続行は不可能となり、途中交代を余儀なくされた。
日本中が騒然とするなか、北中米ワールドカップで日本と対戦するオランダのメディアもこのニュースに反応。『VI』は、「対戦相手の日本にさらなる懸念材料。三笘がハムストリングを負傷」と報じた。
「ブライトンはウォルバーハンプトンに快勝したが、三笘の容態には懸念が残った。この日本人はハムストリングの負傷で途中交代した」
また同メディアは日本代表に怪我人が相次いでいることにも言及。「森保一監督は、またしても主力選手の負傷に見舞われた」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本に激震！ 三笘薫の負傷シーン
この試合の後半にアクシデントが発生する。三笘が左サイドを抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込んでしまったのだ。ピッチで治療を受けたものの、プレー続行は不可能となり、途中交代を余儀なくされた。
日本中が騒然とするなか、北中米ワールドカップで日本と対戦するオランダのメディアもこのニュースに反応。『VI』は、「対戦相手の日本にさらなる懸念材料。三笘がハムストリングを負傷」と報じた。
「ブライトンはウォルバーハンプトンに快勝したが、三笘の容態には懸念が残った。この日本人はハムストリングの負傷で途中交代した」
また同メディアは日本代表に怪我人が相次いでいることにも言及。「森保一監督は、またしても主力選手の負傷に見舞われた」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本に激震！ 三笘薫の負傷シーン