すし屋の「時価」っていくら？ 会計したらウニが1貫1500円もしていました。時価ってこんなに高いものなのでしょうか？

すし屋の「時価」とは？

すし屋で使われる「時価」とは、値段が適当に決まるということではありません。その日の仕入れ値や品質に応じて価格が変わる仕組みです。特に魚介類は、天候や漁の状況、市場での需要によって価格が動きやすいため、一律の値段を付けにくい場合があります。

水産庁も、水産物の価格は資源の変動、気象状況、生産量、需要の動向など、さまざまな要因の影響を受けると示しています。つまり、時価は店側の気分ではなく、変動しやすい食材を扱うための合理的な表示方法といえます。



ウニが1貫1500円になるのはなぜ？ 高くなりやすい理由

ウニは、もともと高くなりやすい食材です。理由は、主に3つあります。

第一に、漁獲量や入荷量で価格が動きやすいことです。第二に、鮮度管理がむずかしく、取り扱いに手間がかかることです。第三に、同じウニでも産地や種類、状態によって価値が大きく変わることです。

そのため、1貫1500円という価格だけで、すぐに不当とは言い切れません。高級店で、産地や鮮度にこだわった良質なウニを使っていれば、その水準になることは十分あり得ます。

特に、入荷が少ない日や質の高い品を出している店では、時価が大きく上がることがあります。実際、水産物は天候や漁獲状況の影響も受けやすく、同じネタでも仕入れ値に差が出やすいからです。



「時価」は高すぎるのか？ 納得して食べるための確認ポイント

時価の金額が高いかどうかは、値段だけで決められるものではありません。店の雰囲気や使っている食材、提供の仕方なども含めて考える必要があります。

カウンター中心のすし店では、ネタそのものの値段だけでなく、仕入れの目利き、仕込み、接客、立地なども価格に反映されます。そのため、回転ずしの感覚で比べると、同じネタでも料金に大きな差があるように感じられることがあります。

また、価格が気になるなら事前に確認しても失礼にはあたりません。一般的にも、時価の品の価格を事前に確認することはマナー違反ではないとはされています。

国税庁も、価格を表示する場合には総額表示が必要としていますが、価格を表示していない場合まで一律に表示義務を課しているわけではありません。そのため、心配なときは「今日のウニはいくらですか？」と聞いておくことが、もっとも確実です。



すし屋の「時価」は仕組みを知って高いかどうかを見極めよう

すし屋の時価は、値段が不明瞭だから高いのではなく、食材の仕入れが日々変わるからこそ使われる表示です。ウニが1貫1500円になることも、店の質やその日の入荷状況によっては十分あり得ることです。

時価という言葉だけで身構えず、気になる場合は事前に価格や予算感を確認しておくと安心です。そうすれば、価格に納得したうえで、すしを味わえるようになり、時価のあるすし屋にも安心して足を運びやすくなるでしょう。



出典

水産庁 令和6年度 水産白書 令和6年度 水産の動向 第1部 令和6年度 水産の動向 第2章 我が国の水産業をめぐる動き （2）漁業・養殖業の経営の動向

国税庁 No.6902 「総額表示」の義務付け

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー