【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 3−2 V・ファーレン長崎（5月9日／YANMAR HANASAKA STADIUM）

【映像】微妙なハンド判定のシーン

V・ファーレン長崎のDF照山颯人が、痛恨のハンド。この日2度目となるPK献上に、SNS上では様々な声が上がっている。

長崎は5月9日、明治安田J1百年構想リーグ第16節でセレッソ大阪と対戦。照山は3バックの右としてスタメン出場した。

すると2ー2の同点で迎えた81分、照山はボックス内でMF中島元彦を倒してPKを献上。しかしこのピンチでは、GK波多野豪が中島のシュートをストップしたことで失点を免れた。

ところが90+1分、照山を再び悪夢が襲う。C大阪のFW櫻川ソロモンにボックス内からのシュートを許す。マークについていた照山は、足を滑らせたことで、シュートに対して頭から突っ込む形となるも、なんとか体にボールを当てた。しかしこのプレーに対してハンドの可能性があったとして、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が介入した。

リプレイで確認してみると、櫻川のシュートは照山の体に当たってから左手に当たっているようにも見える。実況を務めた能政夕介氏も「櫻川ソロモンのシュートのところで、本人の胸に当たって手に当たっている。ここをジャッジの方がどう判断するかです」と伝える。

自分の体（足や頭など）に当たって跳ね返ったボールが腕に当たった場合でも、腕の位置によってはハンドとならないケースもある。しかし長峯滉希主審は、OFR（オン・フィールド・レビュー）で確認した上で照山のハンドとして、C大阪にPKを与えた。

一連のシーンを受けてABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「これで照山がハンドになると誰でもなるやんけ」「ハンドなん？？」「これハンド取られるか」「照山選手のスライディング支え手にも見えましたがどうでしょうか」「手に当たってるけどあれを取るのはつまらなさすぎる」「あの体勢で手を着かずに引く判断までしたのが明白なのに…」といった判定を不服とする声が目立つものの、「まぁハンドだわな」「当然ハンド」「これは残念だけどハンドだわな」と支持する声も少なくなく、賛否両論となった。

一方で照山については「照山今日だけで2回目のハンドか」「お祓いに行ったほうがいいレベル」と不運を嘆く声のほか「正直このハンドは下手に責められないなぁ」「2つのPKシーン、照山颯人に落ち度があったとは思えない」「体を張った結果。全く悪くない」など同情の声が並んでいる。

なおこのPKはMF香川真司に決められ、長崎は2ー3の逆転負けとなった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）