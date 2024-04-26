VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）

サッカーにおけるビデオ判定を主に担当する副審判員を指す名称、またVARシステムの呼称。

2026年7月15日

2026年6月17日

2025年8月10日

2025年4月21日

2024年8月3日

2024年7月16日

2024年6月30日

2024年6月25日

2024年5月16日

2024年5月9日

2024年4月26日