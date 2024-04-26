VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）
サッカーにおけるビデオ判定を主に担当する副審判員を指す名称、またVARシステムの呼称。
2026年7月15日
2026年6月17日
2025年8月10日
2025年4月21日
2024年8月3日
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パリ五輪サッカー男子で日本が敗退 ゴール取り消しの「不可解判定」も
前半40分には、細谷真大がゴールネットを揺らしたもののオフサイド判定に
THE ANSWER
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「細谷の1ミリ」がトレンド入り 日本の幻の同点ゴールに騒然
FOOTBALL ZONE
2024年7月16日
2024年6月30日
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「何の冗談だ？」デンマーク代表MFのオフサイド判定画像にファン騒然
サッカーダイジェストWeb
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EURO、開催国ドイツが2−0でデンマーク撃破 準々決勝へ進出
前半立ち上がりから大歓声を受けて押し込み、2-0でドイツが勝利
SOCCER KING
2024年6月25日
2024年5月16日
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名古屋グランパスDFのゴール、VARで取り消しも物議「画質粗すぎ」などの声
前半終了間際、三國ケネディエブスのゴールがVARで取り消されたシーンが
FOOTBALL ZONE
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プレミアリーグで「VAR」廃止の可能性か 6月6日に投票が行われる予定
Qoly